DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: ANCORA ROUND ROBIN PER LUNA ROSSA!

Oggi venerdì 30 agosto sarà il secondo giorno in compagnia della diretta Louis Vuitton Cup 2024 con i round robin, a cominciare dalle ore 14.00 nelle acque di Barcellona con Luna Rossa naturalmente di nuovo protagonista. Dopo le regate preliminari dello scorso weekend, si inizia a fare sul serio, perché i round robin serviranno a stabilire i nomi delle quattro imbarcazioni che accederanno alle semifinali del torneo per designare gli sfidanti di Emirates Team New Zealand nella prossima America’s Cup 2024. Ieri dunque si è cominciato a fare sul serio con la diretta Louis Vuitton Cup 2024 e per Luna Rossa sono arrivate le prime indicazioni, grazie a ben due regate.

Luci e ombre con una vittoria e una sconfitta, anche se il ko è arrivato nel match “fuori classifica” proprio contro i neozelandesi e quindi è stato molto importante il successo contro i francesi di Orient Express Racing Team, tra l’altro battuti con la bellezza di 1’24” di vantaggio, dimostrando quindi una netta superiorità. Tecnicamente più interessante era stata la regata contro New Zealand, con Luna Rossa che era partita meglio ma poi ha incassato il sorpasso e ha tagliato il traguardo con 12″ di ritardo. Fin qui dunque quanto successo ieri a Luna Rossa, ma oggi la diretta Louis Vuitton Cup 2024 che cosa ci dirà?

LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE REGATE

La diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024 avrà due alternative: la prima è in chiaro per tutti su Mediaset 20, mentre la seconda riguarderà i canali di Sky Sport e dunque per gli abbonati alla televisione satellitare. In entrambi i casi sarà possibile assistere alle regate anche con il servizio di diretta streaming video, vale a dire grazie a Mediaset Infinity e Sky Go, applicazione per i clienti satellitari che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: IL PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO DEI ROUND ROBIN

Detto tutto ciò che potevamo dopo avere seguito il primo giorno della diretta Louis Vuitton Cup 2024 per il round robin, dobbiamo adesso naturalmente presentare il programma di oggi. Ancora una volta saranno quattro le regate in programma, ma non ci sarà stavolta il doppio impegno per Luna Rossa, perché l’equipaggio italiano scenderà in acqua solo per la terza sfida, che sarà contro gli statunitensi di NYYC American Magic, quindi indicativamente potremmo dire attorno alle ore 15.20, rispettando il tempo di circa 40 minuti tra le partenze delle regate, naturalmente salvo imprevisti.

Il pomeriggio nel mare di Barcellona si aprirà invece con la regata che vedrà protagonista proprio NYYC American Magic contro gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing, mentre il secondo match sarà tra Emirates Team New Zealand e INEOS Britannia. Infine, dopo la regata che vedrà finalmente in acqua Luna Rossa, l’ultimo appuntamento di oggi venerdì 30 agosto sarà il bis per Team New Zealand, che se la dovrà vedere con i francesi di Orient Express Racing Team, pur ricordando ancora una volta che il defender è naturalmente già qualificato per la America’s Cup 2024 e di conseguenza può vivere come una sorta di “allenamento di lusso” la diretta Louis Vuitton Cup 2024.