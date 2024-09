DIRETTA ITALIA SAN MARINO UNDER 21, TERZULTIMA GIORNATA

Si riparte con il rush finale delle qualificazioni agli Europei di categoria. La diretta Italia San Marino Under 21 è la terzultima gara del Gruppo A. Attualmente la Nazionale del Belpaese è a 15 punti dopo 7 partite, seguita dall’Irlanda a 13 e Norvegia a 12 entrambe con una gara in meno.

Virtualmente dunque l’Italia è seconda, anche se ad ottobre ci sarà Irlanda-Norvegia che per forza di cose vedrà gli Azzurrini guadagnare terreno su una delle due se non entrambe. Da non dimenticare che dopo il San Marino ci saranno proprio le sfide a Norvegia e Irlanda.

Gli Azzurrini dunque si giocano tutte in queste tre sfide, partendo da quella più facie in assoluto. Con tutto il rispetto per San Marino, le statistiche parlano da sole: zero punti, zero gol fatti e 35 subiti in sette partite complessive con il risultato dell’andata che fu di 7-0. Appuntamento giovedì 5 settembre alle ore 16:45.

DOVE VEDERE DIRETTA ITALIA SAN MARINO UNDER 21, STREAMING VIDEO

Andiamo ora a controllare dove vedere la diretta Italia San Marino Under 21. Ci sono buone notizie per tutti dato che Rai 2 trasmetterà in chiaro la sfida senza dover bisogno di sottoscrivere abbonamenti.

Lo stesso discorso vale per la diretta streaming dato che Rai Play consente di seguire l’evento in diretta su computer, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SAN MARINO UNDER 21

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Italia San Marino Under 21. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata scenderanno in campo con il 3-4-1-2. In porta Desplanches, difeso dal trio Pirola-Coppola-Ghilardi. Kayode e Ruggeri saranno gli esterni con Bove e Prati a centrocampo e in attacco il tandem Esposito e Gnonto con alle spalle Baldanzi.

Difesa a tre anche per il San Marino che però si disporrà con il 3-5-2 dunque senza trequartista e con un uomo in più a metà campo. Tra i pali Amici, retroguardia composta da Giambalvo, Matteoni e Pasolini. A centrocampo, da destra verso sinistra, Giocondi, Rastelli, Zannoni, Toccacelli e Contadini. In avanti Sesnoli farà coppia con Famiglietti

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ITALIA SAN MARINO UNDER 21

Le quote per le scommesse della diretta Italia San Marino Under 21 sono probabilmente le più squilibrate che possiate vedere nel palinsesto calcistico. La vittoria degli Azzurrini è data a 1.01 con il pareggio a 21 e il successo sammarinese a 41.

I bookmakers prevedono una larga vittoria azzurra considerando che l’Over 2.5 è quotato 1.01 con l’Under alla stessa soglia a 13 volte la posta in palio.