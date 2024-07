Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video e tv prove libere FP1 e FP2 GP Gran Bretagna (oggi 12 luglio)

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: GRANDE CLASSICA A DONINGTON

Tornerà protagonista oggi, venerdì 12 luglio, la diretta Sbk 2024 con la Superbike che infatti ha in programma in questo weekend il Gran Premio di Gran Bretagna 2024 sullo storico circuito di Donington, un appuntamento sempre speciale per i piloti ma anche per gli appassionati. Siamo reduci ancora una volta da circa un mese di pausa dopo il GP disputato a metà giugno a Misano Adriatico, d’altronde siamo appena al quinto Gran Premio di una stagione cominciata a febbraio a Phillip Island, ma adesso si entrerà decisamente nel vivo della diretta Sbk Superbike, perché Donington aprirà una doppietta consecutiva che settimana prossima ci porterà anche nella Repubblica Ceca.

Mia Rusthen in coma, incidente in Superbike/ Come sta? "Condizioni stabili" (oggi 16 giugno 2024)

Siamo quindi a uno snodo fondamentale per la stagione, la diretta Sbk 2024 arriva a Donington con Toprak Razgatlioglu come uomo da battere nel Mondiale Piloti della Superbike, soprattutto grazie al weekend perfetto di Misano, quando al sabato vinse gara-1 e alla domenica fece la doppietta conquistando sia la Superpole Race sia gara-2. Alle sue spalle ecco il tandem della Ducati con Nicolò Bulega in seconda posizione grazie alla tripla piazza d’onore in Emilia Romagna che gli è valsa il sorpasso su Alvaro Bautista, che invece aveva faticato a Misano. Si riparte così, ma naturalmente adesso attendiamo i primi responsi della diretta Sbk 2024 perché la Superbike vivrà le prime due prove libere a Donington…

DIRETTA SBK 2024/ Superbike: Toprak Razgatlioglu ha vinto gara-2 davanti a Bulega! (oggi 16 giugno)

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK SUPERBIKE A DONINGTON

In un weekend nel quale le derivate di serie avranno tutta l’attenzione degli appassionati degli sport motoristici, è particolarmente utile ricordare che la diretta tv della Sbk Superbike sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky e che, come al solito, le due sessioni di prove libere del venerdì sono visibili solamente per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale 208 Sky Sport MotoGp. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go o Now TV, sempre per gli abbonati. Per tutti gli altri, il punto di riferimento per seguire la Superbike e in particolare il Gp Gran Bretagna 2024 da Donington resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano).

DIRETTA SBK 2024/ Superbike: Toprak Razgatlioglu ha vinto gara-1, Bulega 2°! GP Misano (oggi 15 giugno)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: TEMI E ORARI PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP GRAN BRETAGNA 2024 DONINGTON

Abbiamo allora le due Ducati all’inseguimento della Bmw, con il binomio tra la moto tedesca e Toprak Razgatlioglu che sta funzionando alla perfezione, mettendo in difficoltà Alvaro Bautista, che deve fare i conti anche con una rivalità interna con Nicolò Bulega, che è partito fortissimo fin da Phillip Island e finora si sta confermando su livelli d’eccellenza. Oggi la diretta Sbk riparte con le due sessioni di prove libere e quindi non sarà ancora tempo di verdetti, ma per la Superbike il primo giorno del GP Gran Bretagna 2024 sarà comunque significativo, perché a Donington si riaccendono i motori dopo un altro mese di pausa.

Siamo naturalmente in Europa, ma fra noi e il Regno Unito c’è un’ora di fuso orario e allora avremo anche qualche piccola differenza rispetto al solito per seguire le due sessioni odierne della diretta Sbk. Oggi, venerdì 12 luglio, la Superbike vivrà dunque alle ore 11.20 italiane il via con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 16.00 ecco il via evidentemente alle seconde libere FP2 – entrambe dalla durata di 45 minuti ciascuna, questo naturalmente non cambia nemmeno andando oltre Manica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA