DIRETTA SBK SUPERBIKE 2024: RAZGATLIOGLU HA RIPRESO IL LARGO

La diretta Sbk 2024 è pronta a vivere il suo gran finale con due weekend consecutivi che incoroneranno il nuovo campione del Mondo e si comincia logicamente oggi, venerdì 11 ottobre, con le prime due sessioni di prove libere che apriranno il Gran Premio del Portogallo 2024 sul circuito di Estoril, bis lusitano dopo Portimao di agosto, ma adesso la Superbike è giunta all’undicesimo atto sui dodici in calendario, prima della conclusione che sarà già settimana prossima a Jerez. Il weekend di fine settembre in Aragona ha visto il rientro dopo l’infortunio da parte di Toprak Razgatlioglu e subito il turco ha allungato su Nicolò Bulega, per cui il Mondiale sembra davvero indirizzato verso il turco e la sua Bmw.

Insomma, ci attende un weekend che potrebbe anche decidere definitivamente il Mondiale 2024 della Superbike, per cui adesso è utile scoprire tutti gli orari della Sbk nel venerdì del Gran Premio del Portogallo, considerando pure che alcune differenze saranno inevitabili a causa di un’ora di fuso orario con l’Italia. Ecco allora che l’inizio della diretta Sbk sarà alle ore 11.20 italiane con la prima sessione di prove libere FP1, mentre la sessione FP2 del pomeriggio inizierà alle ore 16.00 per altri 45 minuti (come la precedente).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK SUPERBIKE AD ESTORIL

Per tifosi e appassionati il venerdì è un giorno molto semplice: la diretta Sbk in tv per il GP Portogallo 2024 Estoril, almeno per quanto riguarda le due sessioni di prove libere del venerdì, sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, senza passaggi su canali in chiaro. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go o Now TV, sempre per gli abbonati. Il punto di riferimento per tutti resta invece il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano).

DIRETTA SUPERBIKE 2024: COME SI ARRIVA AL GP ESTORIL 2024?

Il vento quindi sembra essere ancora una volta cambiato per quanto riguarda la diretta Sbk Superbike che si avvia al gran finale. Il 2024 è stato d’altronde l’anno di un dominio praticamente totale di Toprak Razgatlioglu, con tredici vittorie consecutive che erano terminate proprio nella già citata Portimao, perché poi era arrivato l’incidente di Magny-Cours a rimescolare le carte, soprattutto per merito di un bravissimo Nicolò Bulega, che però ha ricominciato a perdere terreno appena il turco è tornato in azione, a ribadire la superiorità dell’attuale leader.

Certo, l’italiano è stato anche sfortunato perché il guasto meccanico nel sabato di Aragon è stato un duro colpo, però bisogna anche riconoscere che parlare di malasorte è ingiusto quando dall’altra parte c’è un avversario che ha dovuto saltare due Gran Premi per intero, altrimenti forse la stagione sarebbe già matematicamente chiusa. Comunque la situazione è questa e allora staremo a vedere cosa ci potrà dire il venerdì di Estoril per la diretta Sbk Superbike…