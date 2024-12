DIRETTA SLALOM SEMMERING: ANCORA SENZA LA STAR

Con la diretta slalom Semmering vivremo la seconda tappa di questo fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile: è bis sulla Panorama con la prima manche che scatta alle ore 10:30 di domenica 29 dicembre e la seconda che prenderà il via invece alle ore 13:30, dobbiamo dire che questa gara inizia nell’incertezza generale ma con una grande protagonista, quella Camille Rast che dopo aver timbrato due podi (sempre terza) nelle gare precedenti si è presa la vittoria a Killington, volando anche al comando della classifica generale e rappresentando per il momento l’atleta da battere.

Diretta slalom Alta Badia/ Timon Haugan ha vinto, Italia nelle retrovie! (CdM sci, oggi 23 dicembre 2024)

La verità è che nella diretta slalom Semmering possiamo aspettarci tante cose: sarebbe così in termini assoluti, lo è ancora di più se consideriamo che purtroppo, oltre alla lungodegente Petra Vlhova, sarà ancora assente Mikaela Shiffrin che a questo punto speriamo di rivedere presto nel 2025, intanto la disciplina tra i paletti stretti ha perso le due dominatrici delle ultime stagioni e questo non può passare in cavalleria, anche se naturalmente potrebbe significare l’esplosione di altre protagoniste, dalla già citata Rast a Lara Colturi capace di ottenere il primo podio in Coppa del Mondo, proprio in slalom a Gurgl alle spalle della Shiffrin.

DIRETTA SLALOM VAL D'ISERE/ Henrik Kristoffersen ha vinto, che rimonta per Kastlunger! (15 dicembre 2024)

SLALOM SEMMERING STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA COPPA DEL MONDO SCI

Attenzione alla programmazione per quanto riguarda la diretta slalom Semmering in tv: infatti, almeno secondo il palinsesto della televisione di stato, la prima manche dovrebbe essere trasmessa su Rai Sport HD (numero 58 del digitale terrestre) ma la seconda passare su Rai Due, dunque sarà un doppio appuntamento ma sempre con la possibilità di diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione di Rai Play, ricordando che la Coppa del Mondo di sci alpino è disponibile, per gli abbonati Sky, anche su Eurosport con la mobilità fornita senza costi aggiuntivi da Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SLALOM SEMMERING STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA/ Slalom Killington: Camille Rast ha vinto ed è leader, Collomb ok! (CdM sci, oggi 1 dicembre 2024)

DIRETTA SLALOM SEMMERING: GRANDE INCERTEZZA

Come detto, grande incertezza nella diretta slalom Semmering: non ci saremmo aspettati di vedere Camille Rast al comando della classifica generale di Coppa del Mondo arrivando sulla Panorama questo fine settimana, né ovviamente di trovare la svizzera prima in graduatoria nella disciplina. Questo per l’appunto si deve anche all’infortunio di Mikaela Shiffrin che, dobbiamo dirlo, quando si fa male non è particolarmente fortunata: la statunitense, sempre a -1 dalle 100 vittorie in Coppa del Mondo, l’anno scorso aveva perso il globo di cristallo rimanendo fuori più del previsto dopo la caduta di Cortina, e ora rischia che la storia si ripeta.

Intanto aveva già dichiarato di volersi concentrare unicamente su slalom e gigante, questo infortunio potrebbe averle messo ancora più cautela e dunque per la Coppa del Mondo forse la Shiffrin non si deve contare, ma è anche giusto dire che nella diretta slalom Semmering in sua assenza potremmo vedere tante belle sorprese. Naturalmente facciamo il tifo anche per Lara Colturi che, al netto dell’aver scelto di correre per l’Albania, è assolutamente italiana ed è poi una giovane di grande talento, che punta la prima vittoria dopo aver centrato il primo podio. Vedremo dunque cosa succederà oggi sulla Panorama…