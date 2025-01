DIRETTA SLALOM COURCHEVEL: ZRINKA LJUTIC AL COMANDO!

Zrinka Ljutic guida la classifica quando è ancora in corso la prima manche della diretta slalom Courchevel, ma le migliori sono già scese tutte. La giovane croata ha dimostrato una volta di più tutte le sue qualità e ha fermato il cronometro sul tempo di 51”88, con 19/100 di vantaggio su Wendy Holdener, rispetto alla quale ha fatto la differenza nell’ultimo intermedio. Già più staccata Katharina Liensberger, che occupa la terza posizione con 68/100 di ritardo, precedendo Anna Swenn Larsson e Mikaela Shiffrin.

Questa infatti è la gara del rientro per la campionessa statunitense, a tratti già molto competitiva, ma comprensibilmente ancora alla ricerca del ritmo migliore: il podio però non è lontano e la rimonta è possibile. Più complicato invece sognare in grande per Camille Rast o Lara Colturi, che accusano rispettivamente 1”49 e 1”93 di ritardo da Ljutic. Tra le Azzurre è scesa finora solo Martina Peterlini, staccata però di 2”09. Adesso l’appuntamento è alle ore 20.00 per la seconda manche della diretta slalom Courchevel! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA SLALOM COURCHEVEL IN STREAMING VIDEO TV

Saremo su Rai Sport HD per la copertura in chiaro, in tv, nella diretta slalom Courchevel, mentre l’alternativa è rappresentata da Eurosport per gli abbonati alla televisione satellitare; il servizio di diretta streaming video è disponibile con sito o app di Rai Play così come tramite l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SLALOM COURCHEVEL SU RAIPLAY

TORNA LA SHIFFRIN!

Siamo vicini alla diretta slalom Courchevel, che è un’altra gara in notturna – alle ore 17:00 scatta la prima manche, alle ore 20:00 la seconda – nella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile: giovedì 30 gennaio 2025 siamo nella località francese sulla Emile Allais, ricordiamo allora che due settimane e mezzo fa Camille Rast aveva vinto nella notte di Flachau davanti a Wendy Holdener, e le due svizzere sono anche al comando della classifica di specialità. Ci scuseranno però, Rast e Holdener, se iniziamo la disamina della diretta slalom Courchevel con un’altra notizia: quella del ritorno di Mikaela Shiffrin, che finalmente – salvo imprevisti – potrà rientrare a gareggiare dopo il brutto infortunio di Killington.

Chiaramente per la Shiffrin coppa del mondo o coppetta di slalom non sono più un tema, e bisognerà anche vedere se dopo questa gara la statunitense sarà costante nella sua presenza; tuttavia bisogna ricordare che la prossima vittoria, qualora dovesse arrivare, sarebbe la numero 100 in Coppa del Mondo e dunque possiamo tornare a dire di essere ad un passo dalla storia, pur se considerando lo stop prolungato e una condizione forse non ancora ottimale anche un fenomeno come la Shiffrin sarà presumibilmente costretta a lasciare strada alle rivali, tra cui le due rossocrociate.

DIRETTA SLALOM COURCHEVEL: LA NUOVA ONDATA

Con la diretta slalom Courchevel possiamo allora parlare di questa intrigante nuova ondata di sciatrici che tra i paletti stretti si stanno facendo vedere: le assenze di Shiffrin e Petra Vlhova hanno aiutato, due veterane come Holdener e Lena Duerr provano a resistere ma il passo che Rast e Zrinka Ljutic hanno saputo tenere ci dice che c’è davvero un cambio della guardia in atto, certificato dal fatto che la svizzera del 1999 è stata anche in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, così anche Zrinka Ljutic nata addirittura nel 2004 mentre la più giovane di tutte, la 2007 Lara Colturi, ha già due secondi posti (uno in gigante) e a Plan de Corones, sempre nel gigante, è arrivata quarta.

Insomma: non è ancora sufficiente per la vera gloria, ma Rast e Ljutic si giocano la coppetta di specialità e sarebbe già tanto; in più andrebbe citato il ritorno a grandi livelli di Katharina Liensberger, che ci aveva ottimamente abituati prima di avere un grande calo, ma ha ancora parecchi anni davanti a sé e intanto in questa stagione può certamente raccogliere qualche vittoria. La diretta slalom Courchevel è dietro l’angolo, e dunque tra poche ore potremo davvero seguire con grande attenzione questa emozionante gara in notturna nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile.