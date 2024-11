DIRETTA SLALOM MASCHILE LEVI: LA COPPA DEL MONDO DI SCI TORNA IN FINLANDIA

Dopo qualche anno di assenza, torna la diretta slalom maschile Levi: nelle ultime stagioni infatti solamente le donne avevano fatto tappa in Finlandia per la Coppa del Mondo di sci, che invece oggi domenica 17 novembre 2024 fa nuovamente tappa in Lapponia anche con gli uomini su questa collina che ospita uno slalom ormai abbastanza tradizionale, anche se soprattutto per le donne, che hanno gareggiato ieri sullo stesso pendio della pista Levi Black. Per gli uomini ci sono invece undici precedenti fra il 2006 e il 2019: il fascino del ritorno si aggiunge a quello del primo slalom della stagione, che arriva dopo la tripletta norvegese nel gigante di Solden, che ha indicato quindi nei “vichinghi” la Nazionale di riferimento nelle gare tecniche.

Diretta slalom femminile Levi/ Mikaela Shiffrin ha vinto, trionfo numero 98! (CdM sci, 16 novembre 2024)

Staremo naturalmente a vedere oggi con la diretta slalom maschile Levi se sarà così anche per quanto riguarda lo slalom speciale, che vede in verità l’austriaco Manuel Feller nei panni del detentore della Coppa del Mondo di specialità fra i pali stretti. Fra i temi d’interesse, come già a Soelden, ci saranno i due ritorni eccellenti di Lucas Braathen e Marcel Hirscher: l’età e l’assenza di un solo anno dal Circo Bianco rendono naturalmente il norvegese-brasiliano il nome potenzialmente in grado di puntare fin da subito a risultati eccellenti (come il quarto posto nel gigante), però la suggestione del ritorno del fenomeno austriaco-olandese è forte, specie pensando che Hirscher a Levi ha già vinto tre volte in carriera. Ci sono quindi tanti temi d’interesse in vista della diretta slalom maschile Levi…

Diretta slalom Saalbach/ Timon Haugan ha vinto, Vinatzer chiude ottavo! (finali CdM sci, 17 marzo 2024)

SLALOM MASCHILE LEVI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Gli orari della diretta slalom maschile Levi devono tenere conto di un’ora di fuso orario con la Finlandia: il via sarà alle nostre ore 10.00 con la prima manche, mentre alle ore 13.00 potremo seguire la seconda manche dello slalom di Levi, con al cancelletto di partenza in ordine inverso i migliori 30 della prima. Gli appuntamenti televisivi sono i consueti per lo sci alpino: la diretta slalom maschile Levi in tv sarà garantita per tutti su Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport, con sito e app di Rai Play per tutti oppure il servizio di Discovery + su abbonamento per usufruire della diretta slalom maschile Levi in streaming video.

Diretta/ Slalom Saalbach: Mikaela Shiffrin ha vinto, brava Martina Peterlini! (CdM sci, oggi 16 marzo 2024)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA SLALOM MASCHILE LEVI in STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA SLALOM MASCHILE LEVI: QUALE RUOLO PER GLI ITALIANI?

Verso la diretta slalom maschile Levi, tifosi e appassionati sanno bene come questa sia la specialità dello sci alpino più aperta ai possibili colpi di scena e con gerarchie meno nette, tanto che l’anno scorso furono in 13 a salire sul podio almeno una volta e in sei riuscirono a vincere almeno uno slalom di Coppa del Mondo. I possibili protagonisti sono tanti, speriamo che tra loro possano inserirsi anche gli italiani, che sono reduci però da una stagione decisamente complicata nello slalom maschile.

Sotto i riflettori dovremmo mettere Alex Vinatzer, che sta diventando sempre più forte in gigante ma sta subendo il processo inverso in slalom, dal momento che l’anno scorso un sesto posto fu il suo miglior piazzamento fra i pali stretti e solamente per tre volte ha chiuso nella top 10. Levi quindi servirà per capire quale sia il suo livello di competitività in slalom dopo l’eccellente quinto posto nel gigante di Soelden. Per Tommaso Sala si spera in una stagione libera da problemi fisici per dare l’assalto al podio, ma sarebbe importante una crescita complessiva della squadra, a cominciare da Tobias Kastlunger. Cosa dirà all’Italia la diretta slalom maschile Levi?