Diretta streaming 105 Summer Festival, oggi 21 giugno a Venezia/ La sorpresa last minute è Emma Marrone?

Aria di grande festa al parco San Giuliano di Venezia dove va in scena il 105 Summer Festival, con tanti ospiti e numerosi big della musica italiana. L’evento è cominciato alle ore 20.30 e per chi non fosse presente in loco è possibile gustarsi la diretta sul sito ufficiale di 105 in streaming (clicca qui). Ad aprire le danze Baby K, ma saranno tanti i volti che si alterneranno sul palco nel corso della serata, con Alessandra Amoroso, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, gli Articolo 31, Gaia, i Gemelli Diversi, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Ghali e Mr. Rain pronti a scatenarsi davanti ad un pubblico caliente.

Si vocifera anche di una bella sorpresa dell’ultima minuto, ovvero la presenza di Emma Marrone. Tanti sicuramente gli utenti che si collegheranno in diretta streaming ma dalle immagini che arrivano dal 105 Summer Festival sembra ci sia una buona affluenza di pubblico anche sul posto. I cancelli non a caso sono stati aperti fin dalle prime ore del pomeriggio, per favorire l’afflusso degli spettatori e dei fan.

105 Summer Festival, tutte le emozioni in diretta streaming: ecco come assistere all’evento in scena a Venezia

Da quanto si apprende sono circa venticinque mila coloro i quali sono riusciti a prenotare il ticket di ingresso gratuito all’evento condotto da Daniele Battaglia e Mariasole Pollio. Tra gli ospiti più acclamati da fan, fino a questo momento, oltre a Baby K, menzioniamo anche Elettra Lamborghini che ha subito scaldato Mestre con la sua Pistolero.

Lo spettacolo non è ancora finito, anzi è in pieno svolgimento, e per vedere le esibizioni dei cantanti non resta che collegarsi col sito ufficiale di 105 e gustarsi la diretta streaming. Si preannuncia una serata di grande musica e di festa, all’insegna di un’estate calda tra hit e nuovi tormentoni.

