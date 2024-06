105 Summer Festival 2024 oggi 21 giugno a Venezia/ Scaletta: da Alessandra Amoroso a Rocco Hunt

105 Summer Festival 2024: appuntamento a Venezia oggi 21 giugno

Non solo concerti in questa calda estate italiana, ma anche Festival musicali in giro per le città italiane dove migliaia di persone sono pronte a scatenarsi cantando e ballando sotto il palco. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il 105 Summer Festival 2024 condotto da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia che, con la loro energia, sono pronti ad intrattenere il pubblico prima di lasciare il palco ai tanti artisti che, anche quest’anno, hanno accettato l’invito della radio.

La scaletta delle varie tappe del 105 Summer Festival 2024 è davvero ricchissima e prevede i grandi nomi della musica italiana che, ogni anno, infiammano l’estate con le loro hit. Accanto ai veterani della musica italiana ci saranno anche giovani artisti, pronti a toccare con mano il calore del pubblico.

Le date del 105 Summer Festival 2024

Dopo il grande successo ottenuto con la tappa a Baia Domizia, oggi venerdì 21 giugno 2024, il 105 Summer Festival 2024 va in scena a Venezia dove i cancelli apriranno alle 15 con l’inizio dello spettacolo previsto per le 21. Dopo Venezia, il 105 Summer Festival 2024 farà tappa a Genova il 28 giugno e il 5 luglio a Massa per l’ultima data. Prima dell’inizio del concerto vero e proprio del 105 Summer Festival 2024 con tanti cantanti in scaletta, sarà possibile scatenarsi con la musica del dj set firmato Radio 105.

Il concerto potrà essere seguito anche da chi non sarà presente sotto il palco di Venezia. Lo show, infatti, verrà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre). Il concerto, inoltre, potrà essere visto anche in diretta streaming tramite l’app della radio o collegandosi direttamente al sito. Inoltre, l’evento sarà vivibile live sui social di Radio 105.

La scaletta del 105 Summer Festival 2024

Da Alessandra Amoroso a Gaia, da Rocco Hunt a Mr Rain fino ad Elettra Lamborghini, Colapesce e Dimartino, Emma Marrone Ghali e Articoli 31: sono questi alcuni dei nomi presenti nella scaletta del 105 Summer Festival 2024. Grandi nomi della musica italiana nella scaletta della tappa di Venezia del 105 Summer Festival 2024 che si conferma uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico durante l’estate italiana. Ecco, dunque, la scaletta del 105 Summer Festival 2024 di oggi:

Alessandra Amoroso

Alvaro De Luna

Anna

Articolo 31

Baby K

Boro

Bresh

Cioffi

Colapesce Dimartino

Elettra Lamborghini

Fred De Palma

Gaia

Gemelli Diversi

Ghali

Kaput

LDA

Leo Gassman

Lil Jolie

Mr. Rain

Paola & Chiara

Rocco Hunt

Shade

Silent Bob & Sick Budd

Sophie and The Giants

The Ramona Flowers.











