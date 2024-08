DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: WOUT VAN AERT HA VINTO LA SETTIMA TAPPA!

Wout Van Aert ha vinto la settima tappa Archidona-Cordoba della Vuelta 2024, che si è risolta con uno sprint a ranghi ristretti dopo la selezione sull’unica salita di giornata. Il belga della Visma-Lease a Bike si è imposto davanti al ceco Mathias Vacek e allo spagnolo Pau Miquel Delgado, mentre il migliore degli italiani è stato Lorenzo Rota, settimo. Nella classifica generale della Vuelta 2024 il cambiamento più significativo sono i 6” di abbuono guadagnati da Primoz Roglic al GPM, ma naturalmente resta maglia rossa Ben O’Connor, mentre torna in maglia bianca Antonio Tiberi, perché ha perso qualche secondo il tedesco Florian Lipowitz.

L’Alto del 14% ha acceso la battaglia, con Primoz Roglic molto attivo, con la squadra e anche in prima persona. Lo sloveno è così passato per primo al GPM davanti a Sepp Kuss e Richard Carapaz, notizia significativa perché in palio c’erano anche gli abbuoni. Ovviamente il gruppo si è spezzato e allora sono cominciati gli attacchi: un tentativo interessante è stato quello di Marc Soler: lo spagnolo della UAE Team Emirates si è mosso da solo, con alle sue spalle tutti i migliori del gruppo, ma la sua azione è stata ottima, tanto da essere raggiunto a soli 3,5 km dal traguardo. In seguito allora ci provano con azioni da finisseur prima David Gaudu e poi Pavel Sivakov, ma infine è stata volata e Wout Van Aert ha avuto la meglio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSO IL GRAN FINALE

Si entra nella fase decisiva della diretta Vuelta 2024 e dobbiamo spendere una citazione per il meteo, perché ci sono circa 38°C sulle strade attualmente attraversate dalla settima tappa Archidona-Cordoba, quindi evidentemente anche la temperatura sarà un fattore da non trascurare, oggi come già altre volte al Giro di Spagna. Anche per questo è stata davvero coraggiosa l’avventura di Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), che è riuscito ad ottenere l’obiettivo massimo possibile, cioè passare per primo allo sprint intermedio collocato già a Cordoba, subito dopo il primo passaggio sulla linea del traguardo.

Complimenti a lui, poi il gruppo lo ha ripreso subito dopo e adesso ci avviciniamo alla salita dell’Alto del 14%, il GPM di seconda categoria con abbuoni che sarà sicuramente la fase più significativa per la diretta Vuelta 2024 oggi. Staremo a vedere se qualcuno dei big proverà ad accendere la bagarre dopo il capolavoro di Ben O’Connor che ieri ha rivoluzionato la classifica, oppure se gli attacchi saranno “solo” per la vittoria di tappa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2024 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Nulla di nuovo evidentemente alla settima tappa per le informazioni sulla diretta tv della Vuelta 2024, che è un appuntamento in esclusiva su Eurosport, visibile solo tramite abbonamento alle piattaforme che comprendono il canale tematico sportivo. Di conseguenza pure la diretta streaming video della Vuelta 2024 sarà riservata agli abbonati di Discovery Plus o delle piattaforme come Sky o DAZN. Il sito Internet lavuelta.es, la pagina Facebook Vuelta a España e l’account X @lavuelta saranno invece fonte di preziose informazioni per tutti.

IL GRUPPO CONTROLLA

Non c’è moltissimo da dire oggi circa la diretta Vuelta 2024 della settima tappa, infatti continua ad esserci da solo al comando il coraggioso Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), il quale evidentemente sarà il corridore più combattivo della Archidona-Cordoba ma altrettanto chiaramente non sarà una minaccia per il gruppo principale, che si limita a gestire la situazione. Il vantaggio della testa della corsa aveva superato anche gli otto minuti, adesso si aggira poco sopra i cinque quando mancano ancora oltre 80 km all’arrivo di Cordoba.

Viene da pensare che saranno prima lo sprint intermedio e poi naturalmente l’Alto del 14% ad infiammare la corsa oggi, a tal proposito si deve precisare un dettaglio che potrebbe avere importanza per la diretta Vuelta 2024, ed è relativo agli abbuoni, che non saranno in palio al traguardo volante, bensì in cima al GPM di seconda categoria. Ciò potrebbe far aumentare la bagarre in salita, staremo allora a vedere che cosa succederà nella fase decisiva della corsa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN UOMO IN FUGA

“Un uomo solo al comando”: ok, meglio fermarci qui con l’enfasi perché il paragone sarebbe sportivamente blasfemo, ma nella diretta Vuelta 2024 della settima tappa Archidona-Cordoba stiamo assistendo a un attacco che si merita la lode fosse anche solo per il coraggio e forse anche la follia. Subito dopo la partenza è scattato Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), nessuno gli è andato dietro e lui ha deciso di insistere, assumendosi la fatica di pedalare a lungo da solo e sotto un gran caldo come ben pochi obiettivi nel mirino, considerando che già solo per arrivare allo sprint intermedio ci vorranno circa 140 km.

Il gruppo logicamente lascia fare e ha un ritardo che si aggira attorno agli otto minuti, perché naturalmente non c’è alcuna fretta per andare a riprendere il coraggioso Isasa. Altre notizie significative per la diretta Vuelta 2024 sono invece relative purtroppo ai ritiri: ieri aveva abbandonato Rigoberto Uran, che chiude così l’ultimo grande giro della sua carriera, mentre oggi non hanno preso il via Andreas Kron e purtroppo anche Damiano Caruso, sul quale la Bahrain Victorious ha informato che stamattina si è svegliato non sentendosi bene. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Ci siamo, fra pochissimi minuti comincerà la diretta Vuelta 2024 per la settima tappa Archidona-Cordoba. La frazione presenterà notevoli similitudini con quella del 2021, che prevedeva la partenza da Jaen e 175 km da percorrere, ma sempre con arrivo a Cordoba e l’Alto del 14% come salita più significativa lungo il percorso. Fu un arrivo in volata ma con protagonisti corridori capaci di superare bene salite mediamente impegnative, infatti la vittoria andò al danese Magnus Cort Nielsen della EF Education–Nippo in 3h44’21”, con il nostro Andrea Bagioli secondo, terzo l’australiano Michael Matthews e in quarta posizione un altro italiano, cioè Matteo Trentin.

In maglia rossa c’era il norvegese Odd Christian Eiking grazie a una fuga nei giorni precedenti, ma poi la corsa fu di Primoz Roglic, che dominò con distacchi enormi su tutta la concorrenza. Tre anni dopo ci risiamo e allora adesso è meglio cedere la parola alla strada per seguire la diretta della settima tappa della Vuelta 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ANNO SCORSO

Ci dedichiamo come al solito al ricordo dell’anno scorso mentre aspettiamo la diretta Vuelta 2024 per la settima tappa, consapevoli in realtà del fatto che il venerdì della prima settimana non fu un giorno particolarmente significativo nello scorso Giro di Spagna. In programma c’era la Utiel-Oliva di 201 km, frazione piuttosto lunga ma in realtà anche semplice, che di conseguenza terminò con uno sprint di gruppo a ranghi compatti.

Ci furono tuttavia delle sorprese nell’ordine d’arrivo, con i nomi più quotati (ad esempio Kaden Groves quinto) alle spalle di altri meno attesi, a cominciare dal francese Geoffrey Soupe della TotalEnergies, che fu il vincitore con il tempo di 4h56’29” davanti al venezuelano Orluis Aular e al belga Edward Theuns, cogliendo così il successo più prestigioso della sua carriera. In classifica generale nulla cambiò, l’altro francese Lenny Martinez continuò quindi a indossare la maglia rossa con 8” di vantaggio su Sepp Kuss, oggi potrebbe succedere qualcosa in più ma difficilmente ci saranno grossi colpi di scena… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA 7^ TAPPA, FACILE MA INSIDIOSA?

Oggi venerdì 23 agosto la diretta Vuelta 2024 ci proporrà la settima tappa Archidona-Cordoba di 180,5 km, continuano i giorni in Andalusia dopo l’arrivo in salita di ieri a Yunquera, con il clamoroso ribaltone firmato da Ben O’Connor, vincitore di tappa e ora saldamente in maglia rossa. Oggi invece dovrebbe essere una tappa più semplice, sebbene un GPM di seconda categoria non molto lontano dal traguardo potrebbe rimescolare le carte, impedendo un arrivo in volata o almeno tagliando fuori alcuni degli sprinter.

In ottica classifica generale della Vuelta 2024 potrebbe invece essere una giornata abbastanza tranquilla, salvo imprevisti comunque non da escludere dopo il “terremoto” di ieri, anche perché nel weekend ci attendono due frazioni più intriganti (soprattutto quella di domenica) e allora è difficile pensare che si muova oggi chi ha nel mirino il podio finale a Madrid. Di certo però gli attacchi non mancheranno e di conseguenza ci attendiamo emozioni dalla diretta Vuelta 2024 con la settima tappa Archidona-Cordoba…

DIRETTA VUELTA 2024: ORARI E PERCORSO DELLA 7^ TAPPA

Ne abbiamo già accennato per sommi capi le caratteristiche, ma adesso dobbiamo presentare meglio il percorso che animerà la diretta Vuelta 2024 oggi per la settima tappa Archidona-Cordoba di 180,5 km. La partenza sarà naturalmente da Archidona e avrà luogo alle ore 13.25, in considerazione anche del fatto che gran parte del percorso sarà leggermente ondulato ma piuttosto semplice, almeno fino al primo passaggio a Cordoba, dove sarà collocato lo sprint intermedio al km 141.

Poco dopo, avremo il momento più significativo della diretta Vuelta 2024 di oggi, cioè il Gran Premio della Montagna di seconda categoria chiamato Alto del 14% evocando la sua punta di pendenza massima, anche se globalmente i suoi 7,4 km di salita avranno il 5,6% di pendenza media, con GPM collocato al km 154,7, quindi abbastanza vicino al traguardo. Seguirà un tratto vallonato di falsopiano prima della discesa vera e propria, poi gli ultimi 12 km verso l’arrivo di Cordoba saranno completamente pianeggianti, ma almeno alcuni dei velocisti dovrebbero essere tagliati fuori.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Ben O’Connor (Aus) in 27h44’07”

2. Primoz Roglic (Slo) a 4’45”

3. Joao Almeida (Por) a 4’59”

4. Enric Mas (Spa) a 5’23”

5. Cristian Rodriguez (Spa) a 5’26”

6. Antonio Tiberi (Ita) a 5’29”