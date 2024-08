DIRETTA VUELTA 2024: LA FUGA SE NE VA

Prosegue la diretta Vuelta 2024 con la nona tappa: la fuga resiste ma si è addirittura ampliata, perché ai ventiquattro corridori che già erano scattati in precedenza se ne sono aggiunti due. Si tratta di Max Poole e Gijs Leemreize, entrambi della DSM-Firmenich; a tale proposito, bisogna anche parlare un po’ delle squadre protagoniste di questa diretta Vuelta 2024 e dire che la Decathlon sta tirando il gruppo, una cosa abbastanza ovvia o comunque normale se pensiamo che è il team di cui fa parte Ben O’Connor, la maglia rossa di questa corsa. Il vantaggio è abbastanza solido, in questo momento però qualcosa nella classifica generale si sta virtualmente muovendo.

In precedenza avevamo citato David Gaudu, che adesso nella diretta Vuelta 2024 sarebbe salito al secondo posto della graduatoria: è lui il corridore, tra quelli in fuga, con il distacco minore da O’Connor anche se superiore ai sei minuti. La Bora-Hansgrove di Primoz Roglic non si è ancora fatta vedere, ma lo sloveno sta perdendo qualche posizione e dunque prima o poi dovrà arrivare un contrattacco, anche perché lo stesso Roglic punta la quarta vittoria alla Vuelta e il suo distacco dalla maglia rossa è già abbastanza importante. Siamo invece sui 5 minuti per quanto riguarda il margine della fuga, vedremo come procederà la nona tappa. (agg. di Claudio Franceschini)

VUELTA 2024 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

È domenica e in programma c’è un impegnativo tappone di alta montagna, ingredienti perfetti sebbene purtroppo la diretta tv della Vuelta 2024 non sia disponibile in chiaro, perché il Giro di Spagna è un appuntamento in esclusiva su Eurosport, visibile solo tramite abbonamento alle piattaforme che comprendono il canale tematico sportivo come Sky o DAZN. La diretta streaming video della Vuelta 2024 è quindi a sua volta in esclusiva per gli abbonati di Discovery Plus o delle citate piattaforme. Per tutti restano le informazioni tramite il sito Internet lavuelta.es, la pagina Facebook Vuelta a España e l’account X @lavuelta.

VUELTA 2024: 24 CORRIDORI IN FUGA

In attesa delle grandi scintille nella diretta Vuelta 2024 possiamo parlare di cosa stia succedendo in queste prime battute della nona tappa, perché abbiamo già una fuga che però comprende parecchi corridori. Ne contiamo 24, tra questi sicuramente vanno citati Wout Van Aert che ha anche vestito la maglia rossa di primo in classifica qui alla Vuelta 2024, poi Adam Yates che è lo storico gregario di Tadej Pogacar alla UAE e ancora Marc Soler e Oscar Rodriguez. Tuttavia il corridore con le maggiori possibilità di vestire la maglia rossa è David Gaudu, quello con il distacco minore in classifica da Ben O’Connor; stiamo comunque parlando di oltre sei minuti.

Vero è anche che gli altri, ad eccezione di Adam Yates che ha ancora un margine in cifra singola, sono tutti sopra i 20 minuti; dunque per il momento O’Connor rischia poco, anche perché il plotone in questa diretta Vuelta 2024 sta controllando la situazione senza particolari patemi, il vantaggio dei ventiquattro fuggitivi non ha ancora superato il minuto e sulla carta ci saranno tante emozioni che renderanno speciale questa giornata, adesso restiamo in attesa dell’evoluzione di questa nona tappa che si prepara davvero ad entrare nel vivo. (agg. di Claudio Franceschini)

VUELTA 2024: SI COMINCIA!

Eccoci a pochi minuti dalla diretta Vuelta 2024, perché sta per cominciare la nona tappa Motril-Granada. Abbiamo visto che ci sarà tantissimo da faticare prima del giorno di riposo di domani, che a dire il vero sarà un riposo molto relativo, dal momento che ci sarà da affrontare il lunghissimo trasferimento dall’Andalusia alla Galizia, centinaia di chilometri più a nord. Volendo allora rivolgere già uno sguardo al futuro, possiamo osservare che la seconda settimana del Giro di Spagna ci proporrà sei tappe tutte abbastanza impegnative.

In particolare da giovedì a domenica ci saranno tre arrivi in salita su quattro tappe, con il Puerto de Ancares venerdì e il Cuitu Negru di domenica prossima come asperità di spicco. Tuttavia, dobbiamo anche osservare che già oggi ci saranno tre salite molto impegnative e quindi il terreno ideale per provare ad attaccare, magari anche da lontano: di conseguenza, adesso è molto meglio lasciare spazio al presente e goderci quanto ci potrà offrire la diretta Vuelta 2024 della nona tappa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2024, CLASSIFICA: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo la partenza della diretta Vuelta 2024 per la nona tappa, possiamo come al solito fare un tuffo all’anno scorso. La domenica di chiusura della prima settimana proponeva anche allora una frazione abbastanza impegnativa, anche se definita di mezza montagna, da Cartagena al Collado de la Cruz de Caravaca per 184,5 km. Da notare che, a causa delle pessime condizioni meteorologiche, i tempi per la classifica generale furono presi in realtà a poco più di 2 km dalla linea del traguardo.

Fu un giorno di gloria per la fuga e la vittoria andò al tedesco Lennard Kämna della Bora-Hansgrohe, che riuscì a precedere di 13” il nostro Matteo Sobrero, che dovette quindi accontentarsi del secondo posto. Pochi cambiamenti invece ai vertici della classifica, perché Sepp Kuss rimase in maglia rossa con 43” di vantaggio su Marc Soler, mentre Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard guadagnarono qualche secondo sullo statunitense, ma rimanendo tutti ad oltre due minuti di ritardo dal leader. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2024, CLASSIFICA: TANTE SALITE NELLA 9^ TAPPA

Si chiude la prima settimana della diretta Vuelta 2024 e lo si farà oggi, domenica 25 agosto, con l’imperdibile nona tappa Motril-Granada di 178,5 km. Non ci sarà un arrivo in salita, ma per la difficoltà complessiva del percorso, con ben tre GPM tutti di prima categoria, sarà sicuramente la giornata più impegnativa della prima parte di questa edizione del Giro di Spagna, che potrebbe invogliare qualche big a provare qualcosa da lontano, anche perché dopo l’impresa di Ben O’Connor nella tappa di giovedì la classifica generale della Vuelta 2024 è diversa da quanto sarebbe stato logico attendersi dopo poco più di un terzo del cammino.

Tre salite toste e impegnative, tutte concentrate negli ultimi 90 km della tappa (come vedremo meglio fra poco), saranno gli ingredienti potenzialmente esplosivi della diretta Vuelta 2024 oggi. Arriviamo da un sabato in cui c’è stata grande bagarre sul traguardo di Cazorla, con il successo per Primoz Roglic e ottimi segnali anche da parte di Antonio Tiberi, mentre O’Connor ha perso forse più del previsto, ma oggi ci sarà il terreno ideale per provare azioni che potrebbero davvero cambiare l’andamento complessivo della corsa. Non serve allora aggiungere altro, ma solo prepararsi per seguire al meglio la diretta Vuelta 2024 della nona tappa Motril-Granada.

DIRETTA VUELTA 2024: IL DURO PERCORSO DELLA 9^ TAPPA

Eccoci allora finalmente al momento in cui scoprire con precisione il duro percorso che caratterizzerà oggi la diretta Vuelta 2024 nella nona tappa Motril-Granada di 178,5 km. Considerando il livello di difficoltà, la partenza da Motril sarà in programma già alle ore 12.49, i saliscendi saranno numerosi già nella prima parte del percorso, ma tutto sommato nulla di particolare fino al primo passaggio da Granada dopo circa 80 km. Il vero inizio delle ostilità sarà con la salita verso il Puerto de El Purche (km 96,9), un GPM di prima categoria con 8,9 km di ascesa al 7,6% di pendenza medio, dato in realtà falsato da quasi un chilometro di discesa nel finale, per cui il resto della salita è in realtà ancora più impegnativo, spesso anche oltre il 10%.

Successivamente ci sarà invece da affrontare per ben due volte l’Alto de Hazallanas, altro GPM di prima categoria collocato al km 124,2 e poi 155,5: parliamo di una salita di 7,1 km al 9,5% di pendenza media, micidiale in particolare nei primi 5 km, che saranno di parecchio oltre il 10%, punto sicuramente decisivo oggi per la diretta Vuelta 2024. Da notare che fra le due ascese ci sarà lo sprint intermedio di Guejar Sierra (km 146,6), a sua volta in cima a uno strappo, e che sull’ultimo GPM saranno in palio anche gli abbuoni. Infine, buona parte degli ultimi 22,7 km verso l’arrivo di Granada saranno in discesa, che potrebbe quindi avere a sua volta notevole importanza.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Ben O’Connor (Aus) in 31h23’27”

2. Primoz Roglic (Slo) a 3’49”

3. Enric Mas (Spa) a 4’31”

4. Antonio Tiberi (Ita) a 5’00”

5. Mikel Landa (Spa) a 5’13”