DIRETTA WIMBLEDON 2024/ Darderi Musetti video streaming tv: i due azzurri e i derby (oggi 4 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2024: MUSETTI E I DERBY

La diretta di Wimbledon 2024 ci propone oggi un’interessantissima sfida tutta italiana, della quale abbiamo parlato: sarà il primo incrocio in carriera tra Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, e l’italo-argentino a questi livelli si trova ad affrontare per la prima volta un connazionale. Non così ovviamente Musetti, che ha molta più esperienza: il carrarese per esempio ha già incrociato due volte Jannik Sinner e ha sempre perso (l’unica vittoria non è ufficialmente conteggiata, perché l’attuale numero 1 Atp si era ritirato prima di giocare a Barcellona, lo scorso anno) mentre è 1-1 con Matteo Berrettini, che quest’anno sull’erba lo ha nettamente battuto (6-4 6-0) nella semifinale di Stoccarda.

C’è anche una vittoria contro Luca Nardi lo scorso anno a Montecarlo, tra l’altro un incredibile 6-0 6-0, ma poi il conto finisce qui anche per Musetti: il giocatore toscano deve ancora affrontare a livello pro connazionali come Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri per citare quelli che oggi più o meno regolarmente entrano nei tabelloni dei tornei anche importanti. Ad ogni modo questi dati che abbiamo citato nel presentare la diretta di Wimbledon 2024 lasciano il tempo che trovano: quello che conta è come andrà questa prima sfida tra Darderi e Musetti, uno dei due andrà al terzo turno dello Slam di Londra e sarà in ogni caso un bel risultato. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA WIMBLEDON 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ancora una volta dobbiamo ricordare che la diretta tv di Wimbledon 2024 viene affidata ai canali di Sky Sport, ed è questo l’unico Slam che viene trasmesso da questa emittente: nello specifico il canale principale rimane Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder), ma vista la concomitanza dei match in questi primi giorni ci saranno altri canali aperti a seguire l’evoluzione del torneo. In assenza di un televisore sarà poi possibile attivare il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è disponibile con l’applicazione Sky Go; infine ricordiamo l’appuntamento con il sito ufficiale (www.wimbledon.com) per tutte le informazioni utili sui Championships.

WIMBLEDON 2024: UN ALTRO DERBY AZZURRO!

La giornata di Wimbledon 2024 per giovedì 4 luglio ci propone la conclusione del secondo turno, salvo ritardi dovuti al maltempo, e un altro derby italiano: dopo lo scintillante Sinner Berrettini, ecco che oggi si gioca Darderi Musetti e dunque un azzurro sarà sicuramente al terzo turno dello Slam di Londra, ma purtroppo un altro dovrà fronteggiare l’eliminazione. Inevitabile pensare che Lorenzo Musetti sia il chiaro favorito: più esperto, in termini generali più pronto a questi livelli, e soprattutto reduce da una bellissima finale al Queen’s (la prima su erba in carriera) anche se poi si è dovuto arrendere a Tommy Paul anche piuttosto nettamente.

Tuttavia Luciano Darderi se la può giocare: nella diretta di Wimbledon 2024 abbiamo assistito alla bella vittoria su Jan Choinski, una maratona in cinque set che ha anche messo in mostra la mentalità dell’italo-argentino che è già diventato il terzo miglior azzurro nel ranking Atp, e che sogna ora il grande colpo. I tennisti di casa nostra nella diretta di Wimbledon 2024 non sono però finiti qui: tornerà infatti a giocare anche Flavio Cobolli, un altro giovane che fa ben sperare per il futuro, mentre nella giornata di ieri abbiamo perso sia Luca Nardi che Lucia Bronzetti.

DIRETTA WIMBLEDON 2024: I MATCH DEL GIORNO

La diretta di Wimbledon 2024 promette oggi scintille: torna in campo nel secondo turno anche Novak Djokovic, sette volte vincitore di questo Slam, che dopo la vittoria su Vit Kopriva ha ammesso che se non si fosse trattato dei Championships avrebbe probabilmente dato forfait. Questo ci dice che la condizione potrebbe non essere delle migliori, ma intanto il serbo proverà ad andare il più avanti possibile: l’impegno odierno non è certo dei più ostici perché il suo avversario è il britannico Jacob Fearnley, 22 anni, numero 277 Atp e presente nel tabellone principale di Wimbledon 2024 grazie a una wild card, poi vincitore su Alejandro Moro Canas in tre set (14-12 nel tie break del terzo).

Gioca oggi anche Alexander Zverev, sempre a caccia del primo Slam in carriera e che se la dovrà vedere con Marcos Giron, match da non sottovalutare questo così come quello che attende Holger Rune, contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Possiamo anche citare, nella diretta di Wimbledon 2024, il bel derby britannico tra l’esperto Cameron Norrie e il giovane Jack Draper, uno che dopo la vittoria all’esordio ha speso parecchi elogi per Andy Murray, che ha deciso di non giocare il singolare qui: attenzione a Draper, che potrebbe realmente diventare un giocatore davvero forte e far sognare una generazione a Wimbledon.











