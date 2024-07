DIRETTA WIMBLEDON 2024/ Musetti Lestienne video streaming tv: l’esordio di Djokovic (oggi 2 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2024: ECCO DJOKOVIC

La diretta di Wimbledon 2024 ci presenta oggi anche l’esordio di Novak Djokovic: il serbo è arrivato a Londra dovendo ancora testare la sua condizione dopo l’infortunio al Roland Garros che gli è anche costato il numero 1 del ranking Atp, ma lo stesso Nole ha fatto sapere che la sua presenza ai Championships significa che sia pronto per competere per il titolo. Del resto Djokovic ha fatto di Wimbledon il giardino di casa: ha vinto sette volte, eguagliando Pete Sampras e William Renshaw e arrivando ad un solo successo del record di Roger Federer, ma nel corso della carriera il serbo ha anche perso due finali ai Championships, contro Andy Murray e Carlos Alcaraz, ovviamente l’anno scorso.

Tra il 2014, anno del suo secondo titolo, e il 2022 Djokovic ha vinto sei volte in otto edizioni (nel 2020 non si è giocato per il Covid); è stato in finale nove volte in un arco temporale di 12 Wimbledon, mancando l’ultimo atto solo nel 2012, 2016 e 2017. Gli unici tre giocatori che sono riusciti a batterlo prima della finale sono stati Federer e incredibilmente Sam Querrey, che lo aveva superato otto anni fa al terzo turno; nel 2017 invece Djokovic si era spinto ai quarti ma era stato costretto al ritiro contro Tomas Berdych, che a pieno titolo ha quella vittoria contro Nole ma in un match che si era concluso sul 7-6 2-0 in suo favore. Ora vedremo: l’esordio a Wimbledon 2024 è contro il ceco Vit Kopriva, numero 123 del ranking. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA WIMBLEDON 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ancora una volta bisogna dire che la diretta tv di Wimbledon 2024, soprattutto nei primi giorni in cui i match sono tanti, riguarderà più canali della televisione satellitare: gli abbonati avranno come appuntamento “centrale” Sky Sport Tennis al numero 203 del decoder, ma poi le partite potranno essere seguite anche su Sky Sport Uno e altri canali, con la contemporaneità che inevitabilmente renderà ardua la copertura integrale. Ad ogni modo sarà disponibile, in assenza di un televisore, l’opzione della diretta streaming video di Wimbledon 2024 con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata con i dati del proprio abbonamento.

WIMBLEDON 2024: ALTRI ITALIANI IN CAMPO!

Altri cinque italiani scendono in campo oggi nella diretta di Wimbledon 2024: il torneo dello Slam che si gioca a Londra prende il via alle ore 12:00 di casa nostra, e martedì 2 luglio si completa il primo turno. Già ieri i nostri azzurri sono stati protagonisti sull’erba dei Championships, oggi tocca ad altri: possiamo dire che l’attesa sia dunque ampia, perché per esempio vedremo l’esordio di un Lorenzo Musetti che ha approcciato la stagione sul verde con la finale al Queen’s, purtroppo persa contro Tommy Paul ma che è stata un ottimo risultato. Oggi il suo esordio a Wimbledon 2024 sarà sulla carta abbordabile: l’avversario sarà infatti il francese Constant Lestienne, numero 92 del ranking Atp.

Attenzione poi a Luciano Darderi, uno dei giovani che sulla scia dei risultati di Jannik Sinner stanno crescendo parecchio: l’italo-argentino è recentemente diventato il terzo miglior azzurro nel ranking, può certamente fare ottime cose ma Wimbledon è un torneo che aspetta poco e fagocita tutto, quindi attenzione anche a un rivale come Jan Choinski che, pur numero 174 della classifica Atp, ha dalla sua l’entusiasmo di giocare sul prato di casa. Adesso però bisogna andare a scoprire quali saranno gli altri italiani che scenderanno in campo nella diretta di Wimbledon 2024, dunque presentiamone i match del primo turno.

DIRETTA WIMBLEDON 2024: IL PUNTO SUGLI ITALIANI

Nella diretta odierna di Wimbledon 2024 gioca anche Flavio Cobolli, uno che sicuramente sta facendo un bel salto di qualità: il romano sembra anche avere la sfrontatezza giusta per arrivare in alto, lo abbiamo visto arrivare ai quarti a Eastbourne e sfiorare la semifinale e oggi la sua prima qui sarà contro il giapponese naturalizzato australiano Rinky Hijikata, che in qualche modo potrebbe provare a metterlo in difficoltà avendo maturato un po’ di esperienza nei tornei precedenti. Cobolli però è già numero 48 Atp e non ha intenzione di fermarsi: la speranza è che a Wimbledon 2024 possa fare parecchia strada. Così anche per Luca Nardi che, di questa nidiata di giovani rampanti, è forse quello che già da più tempo faceva parlare di sé.

Al momento non c’è ancora stato il grande passo e quella storica vittoria su Novak Djokovic è rimasta un caso isolato, ma il tempo gioca dalla sua parte pur se oggi l’impegno sarà complicato, Tomas Martin Etcheverry è avversario vero che pure perde qualcosa sulla terra. Infine nel tabellone femminile, che ha perso Elisabetta Cocciaretto per infortunio, Wimbledon 2024 ospita oggi Lucia Bronzetti: la romagnola, che andrà alle Olimpiadi, farà il suo esordio al primo turno contro Leylah Ann Fernandez, decisamente incrocio scomodo perché la canadese è stata finalista agli Us Open tre anni fa, ed è sempre rimasta abbastanza solida.











