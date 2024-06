Dragon Ball: Sparking! Zero, rivelata la data d’uscita/ Video del trailer d’annuncio

E’ stata finalmente rivelata la data d’uscita dell’attesissimo nuovo videogioco dell’universo di Dragon ball, leggasi Dragon Ball: Sparking! Zero. In occasione della Summer Game Fest 2024 è stato pubblicato un trailer inerente appunto il nuovo videogioco con protagonisti Goku, Vegeta e via discorrendo, e che ha permesso di scoprire quando lo stesso sarà messo in commercio. Il video del trailer d’annuncio lo trovate in fondo a questa pagina, e grazie allo stesso Bandai Namco ha mostrato i vari personaggi dell’amata saga di Dragon Ball che potremo utilizzare nel videogioco. Viene inoltre spiegato che effettuando il pre-order si avrà a disposizione l’accesso in anticipo a ben sei personaggi, con l’aggiunta di un settimo “mister X”, un personaggio misterioso.

Ma quando potremo mettere le nostre mani su Dragon Ball: Sparking! Zero? Il gioco sarà disponibile il prossimo 11 ottobre 2024, quindi arriverà il prossimo autunno, un paio di mesi d’anticipo rispetto alle festività natalizie, solitamente il periodo più caldo per quanto riguarda gli acquisti videoludici. Il gioco, ricordiamo, sarà disponibile per le ultime console leggasi PlayStation 5, Xbox Series S e X, e nel contempo anche per personal computer, ed è già prenotabile dal sito di GameStop.

DRAGON BALL: SPARZKING! ZERO, RIVELATA LA DATA D’USCITA: L’INTERATTIVITÀ DELLE ARENE

Il videogame è un action battle game sviluppato da Spike Chunsoft e sostanzialmente dovremo utilizzare i principali personaggi di Dragon Ball, con tutte le mosse annesse, per affrontare gli avversari. “Frantuma la terra! Fai tremare il cielo! Stringi nelle mani la potenza distruttiva dei guerrieri più potenti dell’universo di DRAGON BALL!”, si legge sul sito ufficiale del videogioco, aggiungendo che lo stesso porterà ad un livello superiore “gli scontri leggendari della serie Budokai Tenkaichi!”.

Quindi conclude dicendo: “Scopri e padroneggia un immenso cast di personaggi giocabili, ciascuno con abilità, trasformazioni e tecniche caratteristiche. Scatena il tuo spirito combattivo in arene che crollano e reagiscono ai tuoi colpi durante la battaglia”, sottolineando uno degli aspetti forse più divertenti del gioco, appunto l’interattiva con le arene di combattimento.













