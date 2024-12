E’ entrata nel cuore degli appassionati con la caratura del suo talento, con il valore della sua passione principale ovvero la recitazione; oggi Eleonora Giorgi sente intorno a sé la risposta più grande di quanto donato nel corso della sua carriera professionale, ovvero l’amore e il supporto nel periodo più difficile alle prese con il calvario della malattia. Circa un anno fa ha raccontato per la prima volta del tumore al pancreas, patologia che sta mettendo a dura prova il suo stile di vita e la visione del futuro.

Eleonora Giorgi, in ogni suo intervento, regala speranza non solo per sé ma soprattutto per chi vive il medesimo calvario della malattia. Non nasconde di essere provata, stanca; ma al contempo lancia un messaggio importantissimo di speranza e fiducia nella vita e soprattutto nell’amore. Ma come sta oggi Eleonora Giorgi? L’attrice è stata ospite alcuni giorni fa a Verissimo proprio per raccontare i nuovi step alle prese con la malattia.

Eleonora Giorgi: “La malattia? Ogni giorno è un dono…”

“Il tumore continua a crescere anche se non in maniera devastante. Non è una risposta favorevole ma continuo ad essere fiduciosa e soprattutto a lottare affinché ogni giorno sia speciale; per mantenere un barlume di vita e non essere solo una persona ospedalizzata”. Queste le parole di Eleonora Giorgi rispetto a come sta oggi e al procedere della malattia; l’amore è attualmente la panacea più importante in un calvario che mai si vorrebbe vivere. “Mi sono cresciute le sopracciglia e i capelli; ogni giorno è un dono, sono qui per dimostrare che ce la si può fare”. In vista delle festività, l’attrice non ha dubbi: “A Natale sarò con i nipoti”.