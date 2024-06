ELETTI AVS-CONTROVENTO AVELLINO/ Seggi e consiglieri dopo i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024

Si sono chiusi gli scrutini dei ballottaggi delle Elezioni Comunali di Avellino del 2024 con la vittoria di Laura Nargi che ha ottenuto il 51,84% delle preferenze, rispetto al 48,16% per il candidato Antonio Gengaro sostenuto dal campo largo (qui ristretto) che vede il PD fiancheggiato da Avs-Controvento, il M5S e APP: a breve potremo conoscere i nomi di tutti gli eletti e si procederà poi alla conferma da parte del Tribunale che darà il via ufficiale ai lavori del nuovo Consiglio Comunale. Comunque sia, un primissimo prospetto degli eletti per Avs-Controvento che entreranno nel Consiglio di Avellino possiamo già iniziare a darvelo partendo – ovviamente – dai risultati del primo turno delle Elezioni Comunali.

Per quanto riguarda Avs-Controvento, ad inizio mese sono stati ben il 10,48% degli elettori a votarli, con uno dei risultati migliori per l’Alleanza a livello nazionale; tuttavia visto che la vittoria è finita in mano a Nargi il numero di seggi ed eletti si è ridimensionato ad appena 2 che (stando alle proiezioni) dovrebbero essere: Amalio Santoro e Antonio Bellizzi. (agg di LD)

RISULTATI PREFERENZE AVS-CONTROVENTO AVELLINO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

La lista composta di Controvento con Avs e Si può – “Per Avellino Gengaro Sindaco” non ha affatto sfigurato nei risultati delle Elezioni Comunali Avellino 2024 di due settimane fa e si appresta ad avere non pochi eletti in Consiglio: nel ballottaggio raggiunto dal candidato Pd Antonio Gengaro, l’alleato principale nel “campo largo” irpino è proprio la composizione di Alleanza Verdi Sinistra, lo storico movimento green in Irpinia “Controvento” e la lista Si può. Assieme fanno ben il 10,48% delle preferenze nei risultati del primo turno – Pd sfiorò il 20%, M5s al 5,15% e l’alleanza APP-PiùEuropa-Civiche non andò oltre il 4,68% – e hanno contribuito al ballottaggio raggiunto da Gengaro contro il candidato di Davvero Avellino-SiAmo-WlaLibertà, la vicesindaco uscente Laura Nargi.

In attesa de risultati definitivi del ballottaggio alle Elezioni Comunali di Avellino, ecco la lista dei potenziali seggi eletti per Avs-Controvento (denominata anche “Per Avellino Gengaro Sindaco” in entrambi gli scenari che si aprono davanti al termine dello spoglio (ricordando che valgono le preferenze raccolte al primo turno): qualora trionfasse il “campo largo” di Gengaro, per la lista della sinistra ambientalista gli eletti di Avs ad Avellino sarebbero ben 5, ovvero Amalio Santoro, Antonio Bellizzi, Agostino De Rosa, Annamaria De Stefano e Annamaria Pascale; qualora vi fosse le due dimissioni per la giunta, entrerebbero come sostituti Angelo Reale e Rossella Fierro. Con invece la vittoria al ballottaggio di Nargi, la pattuglia per la lista Avs-Controvento-Gengaro otterrebbe solo due consiglieri eletti ad Avellino, Amalio Santoro e Antonio Bellizzi.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE ALLE ELEZIONI AVELLINO: NEL 2019…

L’accordo elettorale raggiunto tra il candidato sindaco dem di Avellino Antonio Gengaro e le liste di Avs, Controvento e Si Può non aveva un precedente nelle Elezioni Comunali di cinque anni fa, a maggior ragione vanno sottolineati i risultati della lista civica-ambientalista all’esordio completo alle Amministrative in Irpinia. In attesa dei ballottaggi finali tra Gengaro e Nargi, con l’esito definitivo di eletti di Avs in base alle preferenze raccolte due settimane fa, la scommessa del “campo largo” ad Avellino ha visto l’imprimatur anche a livello nazionale.

Nelle battute finale della breve campagna elettorale sui ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024, ha fatto visita alla città di Avellino anche la leader del Pd Elly Schlein, lanciando assieme ai leader di Alleanza Verdi-Sinistra locali l’ultimo appello per conquistare il Comune dopo la cocente sconfitta alle Amministrative 2019 contro il sindaco uscente Gianluca Festa: «Forza Avellino, vogliamo Gengaro sindaco per il riscatto di questa città e un futuro migliore!», ha poi rilanciato sui social la giovane segretaria del Partito Democratico che scommette sul “campo largo irpino”.











