CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON AVS ALLE ELEZIONI LIGURIA 2024: ATTESA PER GLI ELETTI

Una cosa è certa per AVS, i risultati alle Elezioni Regionali 2024 dovrebbero essere molto più soddisfacenti rispetto a quanto raggiunto 4 anni fa quando il cartello di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana era ancora un miraggio: in attesa però di capire l’esatto numero di eletti con le preferenze derivanti dallo spoglio delle Regionali, per la lista di Fratoianni e Bonelli in appoggio al “campo largo” di Andrea Orlando tutto dipenderà dalla vittoria o meno della coalizione di sinistra contro lo sfidante Bucci. Se infatti l’ex Ministro Pd dovesse spuntarla, il “premio di maggioranza” previsto di 6 seggi eletti aggiuntivi potrebbe far molto comodo alle liste più piccole (come AVS Liguria) che galleggeranno prevedibilmente su pochi consiglieri eletti nei 31 totali del nuovo Consiglio Regionali Liguria.

Nella lista dei candidati di AVS alle Regionali Liguria 2024 spicca a Genova il nome di Ferruccio Sansa, colui che 4 anni fa era il candidato Presidente del Centrosinistra e che non riuscì a spuntarla contro il mandato bis di Giovanni Toti: nelle file della lista AVS con la speranza di essere eletti consiglieri non solo però i candidati di Europa Verde e Sinistra Italia, ma anche i candidati della lista Possibile e della Lista Sansa che appena quattro anni fa conquistò il 7% in quanto lista del candidato Presidente (poi eletto consigliere) in Consiglio Regionale. Qui di seguito trovate tutti i nomi dei candidati divisi per circoscrizione (provincia) nella lista AVS a sostegno di Orlando per le Elezioni Regionali Liguria 2024:

– Genova: Ferruccio Sansa, Simona Cosso, Selena Candia, Gabriela Coronel Vargas, Andrea Bassoli, Roberto Bittarello, Lorenzo Cavana, Manuela Casaleggi, Paola Cordiviola, Fabrizio Gelli, Tiziana Nanni, Leonardo Parodi, Maurizio Pozzobon, Maria Luisa Romanelli, Dario Rossi, Giorgia Tommasella

– Savona: Simona Simonetti, Maria Gabriella Branca, Jan Casella

Alberto Isetta, Gabriele Lugaro

– Imperia: Jacopo Colomba, Roberto Amoretti, Daniela Lantrua, Marcella Rognoni

– La Spezia: Roberto Centi, Giorgia Lombardi, Valter Chiappini, Sandro Pietrobono, Marzia Ratti

VERDI E SINISTRA, COME ERANO ANDATI I RISULTATI DELLE REGIONALI LIGURIA 2020

Nella maxi lista di AVS in concorso con il “campo largo” per far eleggere Andrea Orlando nuovo Presidente di Regione Liguria abbiamo visto trovano spazio diverse liste singole di candidati che potranno essere eletti nei risultati in arrivo entro sera dallo spoglio delle Elezioni Regionali 2024: un esito imprevedibile e difficilmente raffrontabile rispetto alle Regionali 2020 in quanto la lista di Alleanza Verdi-Sinistra era scomposta in diverse realtà politiche, comunque tutte a sostegno del candidato Sansa ma con partiti ed eletti diversi.

Dato che Sansa conquistò il 39,8% dei risultati contro il 56,13% del Centrodestra di Toti, la lista Sansa Presidente da sola ottenne il 7,14% con 2 seggi eletti (più Ferruccio Sansa a Genova) andati a Roberto Centi (La Spezia) e Selena Candia a Genova. Sinistra Italia di Fratoianni era invece candidata con la Lista Condivisa Sinistra per Sansa, con il 2,47% delle preferenze raccolte e 1 solo seggio eletto per il consigliere Giovanni Pastorino. I Verdi di Bonelli infine facevano parte della lista complessiva a sostegno di Sansa denominata Europa Verde-DemoS-Centro Democratico ma con solo l’1,47% dei risultati non riuscì ad entrare con seggi eletti nel nuovo Consiglio Regionale di Liguria.