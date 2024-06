Eletti Davvero Avellino, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Nargi

RISULTATI PREFERENZE DAVVERO AD AVELLINO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024 Avellino, attesa per i risultati del ballottaggio dal quale uscirà il nome del nuovo sindaco della città. La sfida ora è tra i due candidati più votati che però non hanno raggiunto la di maggioranza idonea ad un passaggio al primo turno. Antonio Gengaro, in lista con il PD e M5S oltre alle liste civiche ha infatti raggiunto la percentuale del 36,98%. Mentre Laura Nargi che si è presentata con le liste civiche Davvero, Siamo Avellino e W La Libertà ha ottenuto il 32,49%.Per quanto riguarda gli eletti della Lista Davvero, che è riuscita a raggiungere l’importante risultato del 17% di voti totali questi saranno decisi in base all’esito del ballottaggio. A questo punto gli scenari possibili sono due, e cambieranno in base al candidato che sarà effettivamente eletto il 23 e 24 giugno.

Eletti Forza Italia Potenza, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Fanelli

In caso di vittoria di Gengaro infatti, Davvero potrebbe portare 4 consiglieri eletti in Giunta ad Avellino che sarebbero: Marianna Mazza, Jessica Tomassetta, Antonio Genovese e Mario Spiniello. De invece dovesse vincere la Nargi, che è la rappresentante della coalizione civiche, a Davvero spetterebbero 12 consiglieri, e rappresenterebbe così la maggioranza. I nomi dei possibili eletti: Marianna Mazza, Jessica Tomassetta, Antonio Genovese, Mario Spiniello, Gianluca Gaeta, Giuseppe Negrone, Giovanna Vecchione, Ugo Maggio, Luigi Preziosi, Elia De Simone, Nicole Mazzeo e Michele Lombardi.

Eletti Lega Cremona, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Portesani

SEGGI ELETTI E PREFERENZE DAVVERO ALLE ELEZIONI AVELLINO 2019

Attesa per i risultati finali delle Elezioni Comunali 2024 di Avellino, dopo il ballottaggio con il quale gli elettori decideranno quale sarà il nuovo sindaco della città e gli eletti della lista Davvero. Alle precedenti edizioni delle Comunali nel 2019 per il rinnovo del consiglio la lista Davvero, che sosteneva il candidato sindaco Festa aveva ottenuto l‘11,2% delle preferenze totali. Potendo contare così su un maggior numero di eletti in consiglio, che quindi erano 11: Giuseppe Negrone, Ugo Maggio, Giovanna Vecchione, Marianna Mazza, Antonello De Renzi, Luigi Preziosi, Antonio Genovese, Gennaro Cesa.

Eletti Uniamoci per Potenza, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Telesca

Anche in quella occasione i candidati erano stati inizialmente rimandati al ballottaggio, che aveva visto come avversari Luca Cipriano sostenuto dal centrosinistra e Gianluca Festa con le liste civiche. Quest’ultimo aveva poi vinto al secondo turno ed eletto sindaco con il 51,5% delle preferenze. Tuttavia non è più primo cittadino uscente in quanto ha rassegnato le dimissioni ad aprile 2024 dopo un’inchiesta giudiziaria che lo ha visto colpevole di vari reati legati alla corruzione in appalti pubblici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA