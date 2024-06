ELETTI PD VERCELLI, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e seggi con Bagnasco

RISULTATI BALLOTTAGGIO VERCELLI, LISTA PD KO CON BAGNASCO: GLI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Lo sforzo al ballottaggio non è riuscito: il Pd con Gabriele Bagnasco perde la corsa per il sindaco di Vercelli con i risultati definitivi delle Elezioni Comunali 2024 che premiano invece il sindaco eletto Roberto Scheda (in quota Centrodestra). Il Partito Democratico resta comunque la lista con più eletti consiglieri nel prossimo Consiglio Comunale di Vercelli tra le file dell’opposizione: dei 15 seggi complessivi in mano al Centrosinistra, ben 5 andranno ai consiglieri Pd.

Si tratta – secondo i risultati delle preferenze di due settimane fa – dei nomi già ipotizzati alla vigilia del ballottaggio: oltre a Bagnasco, candidato sindaco sconfitto, entrano anche Alberto Fragapane, Marco Mancuso, Filippo Campisi, Manuela Naso. I risultati del ballottaggio a Vercelli ha visto Bagnasco non andare oltre al 45,81% di preferenze, non bastevoli contro il 54,19% del sindaco rieletto Roberto Scheda.

RISULTATI PREFERENZE PD VERCELLI AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024 Vercelli, sono attesi dopo il ballottaggio i risultati definitivi per scoprire quali saranno tutti i nomi degli eletti in Consiglio Comunale: al primo turno il PD ha raggiunto il 18,48% risultando quindi il secondo partito più votato in città dopo FdI. Tuttavia, il candidato sindaco appoggiato dalla coalizione di centrosinistra Bagnasco non ha raggiunto la percentuale idonea per la vittoria, ed è rimasto comunque sotto le preferenze rispetto all’avversario di centrodestra. Tutto quindi ora potrebbe dipendere dalla scelta degli elettori della Lista Civica Olmo, che non concorrerà per il titolo di primo cittadino avendo raggiunto solo il 15,68% delle preferenze.

Il risultato, che rimane provvisorio quindi è rimasto questo dopo il primo spoglio del 10 giugno: Roberto Scheda con la coalizione di centrodestra al 37,8% e l’avversario sostenuto dal centrosinistra e dal PD Gabriele Bagnasco al 25,6%. Pertanto occorrerà attendere il conteggio derivato risultati definitivi del ballottaggio che si terrà il prossimo 23 e 24 giugno per sapere i nomi degli eletti con il PD a Vercelli e chi effettivamente entrerà in Consiglio Comunale. Dalle proiezioni, che sono state fatte su base ipotetica, in caso di vittoria di Bagnasco il Partito Democratico otterrebbe 15 seggi, con potenziali eletti che sarebbero i più votati nelle preferenze al primo turno, ovvero: Alberto Fragapane, Marco Mancuso, Filippo Campisi, Manuela Naso, Mariella Moccia, Michele Cressano, Daniela Mortara, Carlo Nulli Rosso, Giorgio Alfonso, Sergio Sorrentino, Michele Gaietta, Sandra Ranghino, Federica Donetti, Fabrizio Valentini, Patrizia Jorio Marco. Mentre se vincesse Scheda il PD sarà all’opposizione con 4 seggi, dunque i consiglieri eletti sarebbero solo Fragapane, Mancuso, Campisi e Naso.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD ALLE ELEZIONI VERCELLI 2019

Sono attesi i risultati finali del ballottaggio per conoscere quale sarà il nuovo sindaco e i consiglieri eletti col Pd a Vercelli. Per uno sguardo al passato, sull’andamento dei partiti, alle Elezioni Comunali nel 2019, il Partito Democratico aveva raggiunto il 17,4% e ottenuto 4 seggi eletti. Questo quindi dimostra che il PD ha aumentato i consensi rispetto al passato. Anche se nella precedente edizione delle Amministrative la coalizione civiche-sinistra non aveva confermato la giunta di maggioranza.

Dopo il ballottaggio la vittoria infatti era stata confermata per il sindaco sostenuto dalla coalizione di destra FdI-Lega-FI Andrea Corsaro con il 54,8%. Mentre l’avversaria Maura Forte con la relativa lista civica e sostenuta dal centrosinistra, con il PD e Italia in Comune era rimasta dopo lo spoglio finale al 45,2%.

