Elisabetta Franchi tradita dal compagno Alan Scarpellini, si sono lasciati/ “Si è innamorata di un’altra”

È finita tra Elisabetta Franchi ed il compagno Alan Scarpellini, lei: “Si è innamorato di un’altra”

I rumor dei giorni scorsi hanno trovato conferma: Elisabetta Franchi e il compagno Alan Scarpellini si sono lasciati. Il gossip sulla coppia si è acceso nei giorni scorsi quando nei post social della stilista non c’era l’ombra del marito ma era spesso insieme alle amiche. Molti follower quindi hanno iniziato a chiederle cosa fosse successo ed alla fine la stilista ha preso la balla al balzo per annunciare la fine del suo matrimonio e spiegare anche i motivi.

Perchè La Volta Buona non va in onda oggi su Rai Uno?/ Quando torna il programma di Caterina Balivo

Nel dettaglio un follower le ha chiesto: “Ma suo marito non si vede più, gli è successo qualcosa?” Ed a questo punto non solo Elisabetta Franchi ha annunciato è finita con il compagno Alan Scarpellini ma anche i motivi: un tradimento da parte dell’uomo: “Si è innamorato di un’altra donna. Peccato non me lo volesse dire ma l’ho fatto io per lui. Buona vita”. Dichiarazioni che lasciano intuire come la reazione di Elisabetta Franchi non sia stata di sconforto, ma al contrario piena di fermezza e coraggio. Saputo che l’uomo aveva un’altra donna ha deciso di troncare la relazione.

Fedez insieme Megghi Galo, ex Uomini e Donne: reazione Chiara Ferragni/ Addio con 'fidanzata' Garance Authié?

Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini si sono lasciati dopo 15 anni di relazione

Elisabetta Franchi ed Alan Scarpellini si sono lasciati dopo 15 anni di relazione. I due si sono conosciuti nel 2009 ed hanno un figlio, Leone. I due non si sono mai sposati e questo per la stilista è stato un bene, in un altro commento, infatti, ha scritto: “Non era mio marito per fortuna, ho fatto un bellissimo bambino con lui, il nostro Leone, ma lui è fuori. Chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo”. Emblatico anche un altro post della stilista che sembra proiettata a guardare al futuro: “La vita è un’avventura unica. Va vissuta appieno perché è semplicemente fantastica. Impossibile non innamorarsi” La Franchi ha anche un’altra figlia, Ginevra nata da una precedente relazione. Scarpellini, invece, ha una figlia, Martina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA