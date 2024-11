Anticipazioni Endless Love, puntata serale del 28 novembre 2024: Kemal torturato da Emir

Entrano sempre più nel vivo le trame della dizi turca con protagonisti Kemal e Nihan ed oggi ci sarà un doppio appuntamento entusiasmante ricco di colpi di scena. Le anticipazioni Endless Love sulla puntata di questo pomeriggio, giovedì 28 novembre 2024, svelano che Kemal sarà sempre più braccato dalla commissaria Mercan convinta che sia stato ad uccidere Asu. Mentre il Soydere tenterà la fuga verrà braccato dal suo nemico numero Emir. Quest’ultimo convinto che l’uomo abbia ucciso la sorella lo rapirà e porterà in un luogo segreto dove Kemal verrà torturato e subirà violenze indicibili.

Si arriva così alla puntata in prima serata della dizi turca e le anticipazioni svelano che mentre Zehir, Ayhan, Yigit attiveranno per cercare Kemal, svanito nel nulla, Nihan chiederà l’aiuto a Mujgan per cercarlo. Zehir ed Ayhan arriveranno nel luogo in cui il Soyder è stato rapito e torturato da un uomo di Emir ma non troveranno nessuno. Sarà Nihan a trovare e salvare Kemal per strada ferito e provato. Tuttavia le anticipazioni Endless Love svelano che la Sezin troverà un dettaglio inquietante: nel collo del giovane ci sarà un’irritazione, gli è stata fatta un’iniezione ma da chi e perché? Subito dopo l’uomo perderà i sensi.

Endless Love anticipazioni, puntata di sera del 28 novembre 2024: scomparso il cadavere di Ozan

Dalle anticipazioni Endless Love della puntata del 28 novembre 2024 si scopre che nonostante tutto Kemal continuerà ad essere ricercato dalla polizia e per questo una volta ripresosi continuerà a fuggire. E non è tutto perché per il momento sarà anche l’unico convinto che Asu sia viva e si nasconda da qualche parte insieme a Tufan e per questo inizierà a cercarli in lungo e largo. Grazie all’aiuto di Ayhan, Kemal risalirà all’indirizzo di una casa affittata sotto falso nome e crederà fermamente di essere nella strada giusta. Allo stesso tempo anche Emir indagherà per scoprire che fine ha fatto la sorella Asu e grazie all’aiuto di Ali riuscirà ad individuare il nascondiglio della sorella.

Le anticipazioni Endless Love, infine, rivelano che un drammatico colpo di scena colpirà la famiglia Sezin. Dopo la riapertura del caso sulla morte di Ozan, non si è trattato di un omicidio ma di un suicidio, la commissaria Mercan disporrà una nuova autopsia sul cadavere di Ozan. Vildan, facendosi forza, si recherà al cimitero per assistere all’apertura della tomba ma una volta aperta risulterà vuota causando lo stupore dei presenti ed una nuova inquietante domanda: chi ha profanato il cadavere del giovane e perché?

Quando va in onda Endless Love: nuovi cambi di giorno e orario e come vederlo in streaming

Svelate tutte le anticipazioni su Endless Love non resta che ricordare che la fortunata dizi turca va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa su Canale5. La soap va in onda anche il sabato pomeriggio con ben tre episodi dalle 14.45 circa fino alle 16.30 quando poi darà la linea a Silvia Toffanin e il suo Verissimo. A partire dalla prossima settimana, tuttavia, ci sarà un’importante novità: Endless Love raddoppia in prima serata andrà in onda, infatti, non solo il giovedì ma anche il martedì sempre a partire dalle 21.35 circa e con ben tre episodi. Le puntate possono essere seguite in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity dove restano disponibili sul catalogo.