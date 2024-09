Endless Love anticipazioni turche sulle prossime puntate, colpo di scena per Emir: la madre non è morta

Non mancano i colpi di scena nella dizi turca con protagonisti Kemal e Nihan e nelle trame di Endless Love anticipazioni turche svelano che Emir si ritroverà in una spiacevole situazione per colpa proprio del suo più acerrimo nemico Kemal. Müjgan Kozcuoğlu, dopo essere stata in coma per oltre vent’anni, si risveglierà improvvisamente. La notizia della sua ripresa farà la gioie dei suoi figli Emir e Asu, ma metterà in allarme il marito Galip che sembrerà tutt’altro entusiasta della situazione. Andando con ordine nelle prossime puntate Kemal scoprirà che la mamma di Emir, Mujgan non è morta ma in coma e lo renderà pubblico.

A sua volta Emir per evitare uno scandalo deciderà di prendersi cura della mamma in coma e la porterà a casa sua, casa in cui vivono anche Nihan (disperata per la convivenza obbligata) la piccola Deniz e la mamma della pittrice Vildan. La donna inizialmente si mostrerà inerme ma dopo alcune settimane inizierà a mostrare dei segni di ripresa. Ed il colpo di scena ci sarà perché nonostante il parere contrario dei medici, convinti che non sia possibile un risveglio nelle condizioni della donna, Mujgan si risveglierà dal coma per la gioia di tutti. Per nulla felice della ripresa della donna, però, sarà il marito Galip, perché?

Da Endless Love anticipazioni turche, di scopre che Galip sarà davvero spaventato dal risveglio della moglie ed il motivo è presto detto, teme di poter essere accusato del suo tentato omicidio, e cercherà fin da subito di farla riaddormentare, o addirittura ucciderla, somministrandole un medicinale. Kozcuoğlu Senior sarà pronto a tutto pur di evitare di tornare dietro le sbarre ma il suo perfido piano per fortuna non avrà un seguito, perché in quell’attimo la domestica Eda entrerà nella stanza e si renderà conto che Mujgan sarà uscita dal coma. La donna correrà ad avvertire Emir che sua madre si sarà svegliata, e lo metterà in guardia contro Galip, consigliandogli di non lasciare mai la madre da sola con il padre. La domanda però resta: Mujigan sarà davvero in grado di ricordare quello che le è successo e parlare?