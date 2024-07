Estrazione Million Day delle ore 20.30 dell’8 luglio 2024/ Le combinazioni vincenti di oggi

L’ultima vincita milionaria al fortunato concorso del Million Day è arrivata mercoledì 26 giugno, con l’estrazione delle 20:30. Quella serale si conferma infatti l’appuntamento più fortunato del concorso, considerando che fino ad adesso la maggior parte delle 288 vincite sono arrivate appunto con l’estrazione delle 20:30, che sembra essere tra l’altro anche la più amata dai giocatori che probabilmente amano tentare la fortuna quando sono a casa, dopo una giornata di lavoro, godendosi l’estrazione con calma e tranquillità. Le regole le conosciamo bene e le abbiamo ripassate anche grazie all’appuntamento precedente, quello delle 13.00: dunque, senza ripeterci troppo, andiamo a vedere cosa è successo nell’estrazione delle 20:30 di ieri al concorso.

Million Day, estrazione delle ore 13 dell'8 luglio 2024/ I numeri vincenti del concorso

Ieri, 7 luglio, alle 20:30 sono stati estratti i seguenti numeri: 11, 24, 25, 33, 49. Per l’Extra Million Day, concorso aggiuntivo che in palio mette ben 100.000 euro che si possono ottenere in caso di cinque numeri indovinati (diversi da quelli del gioco principale), i numeri estratti sono stati i seguenti: 10, 19, 22, 43 e 50. Dunque, ora che abbiamo visto cosa è successo ieri, non ci resta che sperare che la giornata di oggi sia più fortunata in termini di vincite, e perché no, che offra anche quella più ambita da tutti, da un milione di euro.

MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Le cinquine dell'estrazione delle ore 20:30 del 7 luglio 2024

COMBINAZIONI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI DELLE ORE 20:30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











© RIPRODUZIONE RISERVATA