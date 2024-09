Anche in questo mercoledì siamo in attesa di conoscere i numeri vincenti del Million Day, il concorso vincente che ogni giorno mette in palio fino a un milione di euro. Il gioco permette di vincere dei premi importanti che non si limitano solamente al milione: ce ne sono infatti anche altri, anche se più bassi. Indovinando due numeri, infatti, si portano a casa due euro, mentre con tre numeri se ne ottengono cento. Sono mille gli euro che si ottengono indovinando quattro numeri mentre con cinque arriva il premio massimo, quello da un milione. Attenzione, però, non finisce qui: c’è anche un’altra possibilità di vincita che si chiama Extra Million Day, gioco secondario che invece in palio mette 100.000 euro.

Million Day, i numeri vincenti/ L'estrazione di oggi 11 settembre 2024 alle ore 13.00

Per questo secondo concorso i numeri sono da scegliere sempre tra l’1 e il 55, e allo stesso modo va puntato su di essi un euro, ma attenzione: i numeri per questo secondo gioco saranno estratti sui non vincenti del primo concorso. Dunque, le due cinquine saranno differenti l’una dall’altra e questo vuol dire solo una: si può vincere in entrambi i concorsi in contemporanea, puntando solamente due euro, uno per ogni concorso. Ora che abbiamo visto queste regole basilari del concorso del Million Day, uno dei più amati dai giocatori italiani, non ci resta far altro che andare a conoscere quali sono i numeri vincenti di questa giornata di mercoledì 11 settembre nell’estrazione serale, quella delle 20.30, nella speranza che qualcuno riesca a portare a casa la maxi cifra da un milione.

Estrazione Million Day: numeri vincenti di oggi 10 settembre 2024/ Le combinazioni delle ore 20.30

MILLION DAY, ANDIAMO A SCOPRIRE I NUMERI VINCENTI

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –