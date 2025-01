EUR spa ha organizzato presso il suo auditorium della Nuvola di Roma il secondo appuntamento del ciclo di incontri musicali ‘Dialoghi Sinfonici – La musica si racconta’ dedicato – ma ci torneremo meglio più avanti – al grande compositore ceco Antonín Leopold Dvořák e alla sua Sinfonia n. 9 in Mi minore: l’appuntamento che fa parte del più ampio progetto Europa InCanto è fissato per la prossima domenica 12 gennaio 2025 alle ore 11 in punto e vede oltre alla co-produzione di EUR spa anche la collaborazione economica di Poste Italiane; mentre i biglietti per prendere parte all’importante evento sono già in vendita sulla piattaforma vivaticket.

Sciopero trasporti e scuola 10 gennaio 2025/ Milano e Roma, mezzi Atm e Atac regolari: nessun disagio

Ad accogliere i curiosi alla Nuvola di EUR spa ci sarà – come in ognuno degli altri appuntamenti simili – l’Orchestra Europa InCanto interamente composta da giovani e talentuosi artisti diretti dal grande Maestro Germano Neri che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle sonorità e dalla vita del musicista Antonín Leopold Dvořák che con le sue opere ha contribuito a plasmare il panorama musicale boemo del 19esimo secolo; eseguendo la sua nona ed ultima sinfonia intitolata ‘Dal nuovo mondo‘ e pubblicata originariamente come quinta dato che il compositore ceco decise – finché era in vita – di non pubblicare le sue prime quattro sinfonie.

Agnelli, rapina alla villa di Maria Sole, sorella dell'Avvocato/ Portata via la cassaforte con i gioielli

L’evento musicale di EUR spa alla Nuvola: alla scoperta della nona sinfonia di Antonín Leopold Dvořák

Nell’opera scelta da EUR spa come protagonista del secondo appuntamento del ciclo musicale, Antonín Leopold Dvořák mischiò in una composizione unica le sonorità afro-americane e quelle native incorporando tra loro melodie e ritmiche uniche in grado di creare – grazie al leitmotiv unico che la musica offre – un ponte tra le culture americane; mentre dal conto suo Germano Neri ha rivisitato l’opera originale per adattarla ad una struttura più classica in grado di valorizzare al meglio le tradizionali atmosfere folkloristiche che permeano la musica del compositore ceco.

Giubileo 2025/ Oltre la religione: come evitare rincari e muoversi a Roma (9 gennaio)

Centrale nell’evento si EUR spa sarà anche l’interazione tra l’orchestra, il direttore e gli spettatori ai quali verranno fornite una serie nuovi strumenti interpretativi per avvicinarsi con maggiore consapevolezza alla musica capendo perché storicamente e culturalmente rappresenta un tassello importante della nostra esistenza in grado di avere influsso sulle emozioni che proviamo attivando determinate aree del cervello grazie alle vibrazioni musicali.