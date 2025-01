I numeri vincenti della combinazione fortunata di oggi di Eurojackpot sono disponibili e possono aiutarvi a scoprire se la vostra schedina è fortunata, se avete vinto o meno in questo concorso che vi avvicina alla fine di questo primo mese dell’anno. Ci sono delle precisazioni da fare: in primis, dove avete giocato, se online o in ricevitoria. Poi dovete valutare la strada da percorrere in base all’importo, cioè se avete vinto fino a 520 euro, tra questa somma e 5.200 euro, fino a 52mila euro e oltre. Ci sono poi dei limiti temporali per riscuotere i premi e, quindi, i tempi per l’accredito dei premi.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 17 Gennaio 2025

Se il premio arriva fino a un milione di euro, lo si riceve nel giro di 30 giorni solari da quando viene consegnata la ricevuta, altrimenti entro 91 giorni solari dopo la pubblicazione del bollettino dell’estrazione. Discorso diverso se il premio supera 10 milioni, perché in tal caso ci sono ben tre anni di tempo. Ora però lasciamo la parola ai cinque numeri vincenti e ai due Euronumeri.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 14 Gennaio 2025

EuroJackpot n.7 del 21/01/2025

Combinazione vincente

3 – 17 – 22 – 28 – 40

Euronumeri

4 – 9

EUROJACKPOT, LE ULTIME VINCITE E LA NUOVA ESTRAZIONE

È salito a 24 milioni di euro il montepremi in palio con Eurojackpot, protagonista oggi, martedì 21 gennaio 2025, di una nuova estrazione. Questo perché nessuno è riuscito a centrare tutti i numeri vincenti dell’ultimo concorso, ma ci sono state comunque delle vincite importanti. Infatti, anche se non c’è stato il 5+2 in grado di far saltare il banco, sono stati assegnati premi incredibili, come i 620mila euro circa per il 5+1: le schedine risultate fortunate sono state tre, tutte giocate in Germania.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 10 Gennaio 2025

Invece, la platea di fortunati per quanto riguarda il 5 è più numerosa, visto che parliamo di 12 giocate vincenti, di cui 8 effettuate in Germania, una a testa per Finlandia, Grecia, Islanda e Svezia. In questo caso, ogni vincita è stata di 87mila euro circa. Le quote evidenziano come chi è riuscito a centrare il 4+2 sia riuscito a metter le mani su poco più di 4mila euro, una somma attribuita a ognuna delle 41 schedine fortunate. Ma queste sono solo alcune delle categorie di vincita in palio, visto che parliamo di un gioco che ne prevede ben 12.

LE STRADE PER GIOCARE A EUROJACKPOT

Con questa breve e rapida panoramica sulle vincite di Eurojackpot potete farvi un’idea su quanto si può vincere con questo gioco, ma bisogna aver ben chiaro in mente in primis come si gioca, cosa bisogna fare per tentare la fortuna. La schedina può essere compilata inserendo una combinazione o più, a patto di scegliere 5 numeri tra 1 e 50 compresi, a cui aggiungere due Euronumeri tra 1 e 12; se non avete numeri in mente da giocare, potete farvi aiutare dal caso, affidandovi a una combinazione casuale che può rivelarsi comunque fortunata.

Avete anche la possibilità di giocare più volte la stessa schedina, in tal caso optando per la cosiddetta giocata in abbonamento, con la quale decidere di rimettere in gioco gli stessi numeri, da un minimo di due estrazioni a un massimo di 10. Alla fine, non resta che convalidare la propria schedina, a voi la scelta tra ricevitorie, siti abilitati o applicazione ufficiale di Eurojackpot.