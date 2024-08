Nella serata di oggi, in concomitanza con il Lotto, il Superenalotto, il 10eLotto e anche il Simbolotto – senza dimentica il MillionDay – si terrà anche l’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot: il gioco che si tiene in buona parte dei paesi europei e che mette in palio ricchissimi premi e un jackpot (a dir poco!) da urlo che varia di settimana in settimana da un minimo di 10 milioni di euro, fino all’impressionante soglia dei 120 milioni! Le regole (e dopo ovviamente le vedremo) sono semplicissime, ma prima di recuperarle ci teniamo a ricordarvi che il sorteggio si farà precisamente alle ore 20 in una sala estrattiva che si trova ad Helsinki: l’evento è aperto al pubblico e i curiosi potranno anche seguirlo a distanza con l’apposita diretta ufficiale.

Vi chiedete come si fa a giocare all’Eurojackpot? Allora eccovi la (semplicissima!) risposta: vi basterà scegliere la giusta schedina – online sul classico sito Sisal, oppure in una qualsiasi delle migliaia di ricevitorie italiane – indicando sopra un totale di 7 numeri divisi in due categorie. La prima sono cifre dette ‘classiche’ e possono andare fino al massimo al 50; mente i secondi (dall’1 al 12) sono i cosiddetti ‘euronumeri’, pensati per rendere ancora più semplici e ricche le eventuali vincite!

L’EUROJACKPOT: TUTTI I PREMI TRA IL JACKPOT MILIONARIO E LE ALTRE 11 CATEGORIE

Un’altra particolarità – oltre a numeri ed euronumeri – dell’Eurojackpot è che non ci sono mai premi fissi in palio perché oltre al jackpot variabile, anche le altre (ben 11!) categorie di vincita si basano su un conteggio percentuale tra il totale del montepremi in palio e quanti tra voi giocatori indovinano una singola combinazione. Per capirci meglio: nell’estrazione di martedì 13 agosto un fortunatissimo giocatore ha indovinato (da solo) 5 numeri e 1 euronumero, aggiudicandosi più di 1,3 milioni di euro; mentre lo scorso venerdì la stessa combinazione è valsa circa 941mila euro a due vincitori.

Rimane – prima ovviamente di passare alla lunga attesa per l’estrazione serale – un solo punto da chiarire: quanto vale il jackpot dell’Eurojackpot? Per rispondere dobbiamo tornare un attimo a luglio, quando il montepremi aveva raggiunto il suo massimo di 120 milioni prima di venir azzerato da un fortunatissimo vincitore; dando il via ad una nuova crescita che oggi ci ha portato – dopo settimane di estenuante attesa – fino alla cifra di 48 milioni di euro!