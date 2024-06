Europei, la situazione delle migliori terze/ Classifica e criteri per i quattro posti bonus (19 giugno 2024)

EUROPEI 2024, STECCA SOLO IL BELGIO CONTRO CALZONA

Con la vittoria all’ultimo respiro del Portogallo sulla Repubblica Ceca si è conclusa la prima giornata di Euro2024. Fin qui poche sorprese con le vittorie di quasi tutte le favorite: i lusitani stessi, Italia, Francia, Germania, Spagna, Olanda e Inghilterra su tutte. L’unico risultato difficile da pronosticare è stato il ko per 1-0 del Belgio contro la Slovacchia di Francesco Calzona.

Naturalmente può succedere ancora di tutto, ma già al termine della prossima giornata si potranno tirare le somme su alcune situazioni aritmeticamente certe. L’obiettivo di tutti, chi per obbligo chi per sognare, è quello di arrivare tra le prime due del proprio raggruppamento, anche se il terzo posto potrebbe aprire uno spiraglio di speranza per tutti.

EUROPEI 2024, LE MIGLIORI TERZE: COME FUNZIONA E QUALI SONO I CRITERI

Chiedere al Portogallo che nell’Europeo vinto nel 2016 contro la Francia in finale era riuscito a qualificarsi agli ottavi proprio grazie alla classifica delle migliori terze. Ma come funziona? Vi spieghiamo brevemente i criteri: quattro delle sei terze classificate ai gironi avranno la possibilità di accedere alla fase finale della competizione, una sorta di seconda chance nel caso non si arrivasse tra le prime due.

Questa classifica, molto banalmente, tiene in considerazione per prima cosa i punteggi che serviranno a creare una classifica avulsa tra tutte le terze. Nel casi di pari punti, si guarderà come prima cosa la differenza reti e successivamente il numero di gol segnati. Nel caso di un’ulteriore parità, a quel punto si fa affidamento al numero di vittorie e infine alla miglior condotta: ogni giallo conta un punto, ogni rosso per doppia ammonizione due punti mentre il rosso diretto tre punti. Ovviamente viene premiata la squadra col punteggio più basso ergo con una migliore condotta. Se anche questo dovesse essere in parità, a quel punto ci si affiderà alla posizione nella classifica generale delle qualificazioni.

EUROPEI 2024, LE MIGLIORI TERZE DOPO LA PRIMA GIORNATA: BELGIO OUT

La situazione attuale vedrebbe la Slovenia prima tra le terze avendo guadagnato quantomeno un punto. A seguire, Polonia, Repubblica Ceca e Albania, tutte sconfitte per 2-1, si piazzeranno davanti al Belgio. Infatti, nonostante la differenza reti sia uguale per tutte e quattro (-1), il Belgio non ha segnato mentre le altre tre sono riuscite a segnare almeno un gol dunque passano avanti.

L’Ungheria si è complicata la vita avendo perso per 3-1 e dunque avendo una differenza reti di -2, anche se perlomeno un gol è stato segnato e potrebbe rivelarsi decisivo. In ogni caso, come detto, è ancora lunga e tutto può succedere

