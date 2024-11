Va in onda stasera, lunedì 25 novembre 2024 su TV8 alle 21.30 la sesta puntata di Gialappashow, al fianco del Mago Forest nei panni di co-conduttrice ci sarà Eva Riccobono. La meravigliosa ex modella in passato ha conquistato un successo incredibile nel mondo della moda, per anni ha sfilato per importanti e noti brand come Giorgio Armani, Max Mara, Valentino, Dolce & Gabbana, Fendi e molti altri ancora, ottenendo una fama internazionale.

All’età di 26 anni però ha preferito abbandonare la carriera di modella nonostante il suo successo perché non ce la faceva più. Lei stessa in più occasioni ha fatto sapere che nel suo girovagare per il mondo si sentiva troppo sola, non era affatto felice. Dopo aver detto addio alle passerelle Eva Riccobono si è fatta spazio nel mondo del teatro e del cinema. Nel 2002 era già approdata su Rai Uno al fianco di Fiorello nel programma Stasera pago io… in euro.

Eva Riccobono ha superato i conflitti con il suo corpo: in passato ha subito bullismo e ha provato molte droghe

Sin da giovanissima Eva Riccobono si è fatta notare per via della sua meravigliosa bellezza, la sua altezza e il suo incredibile fascino non la facevano certo passare inosservata. Da ragazzina però ha subito anche atti di bullismo per via del suo aspetto, in Sicilia la prendevano in giro perché era bionda, magra e con gli occhi azzurri. La chiamavano ‘pianura padana’e ‘quattro ossa incatenate’, lei si sentiva diversa e inadeguata, fare la modella però l’ha aiutata ad accettare il suo corpo. Essere alta, piatta e magra non era più un problema ed è fiera di non essersi rifatta il seno.

Per anni Eva Riccobono ha avuto un forte conflitto con il suo corpo, ha imparato ad essere bella quando era una modella però era molto faticoso. A parer suo le donne dovrebbero essere libere da bellezza e bruttezza, oggi è se stessa, si veste come le va e non per le mode. In passato l’ex super modella ha vissuto a New York, tante sono le esperienze che ha fatto in quel periodo, ha anche provato ad avere un flirt con una modella per capire se poteva piacerle.

Ospite qualche tempo fa a Belve rivelò anche di aver fatto uso di droghe a New York, senza però cadere nella dipendenza nonostante le abbia provate tutte. A Francesca Fagnani durante l’intervista Eva Riccobono aveva detto che le piacevano le canne, ma ha provato anche l’ecstasy e la cocaina, ha però fatto sapere che la cocaina tira fuori il peggio di te.