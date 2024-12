Fabio Cannone, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Fabio Cannone è il protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 4 dicembre 2024. Il cavaliere che, dopo aver vissuto 40 anni accanto alla moglie in Canada ha deciso di tornare in Italia accettando il consiglio di parenti e amici di mettersi in gioco partecipando a Uomini e Donne, al centro dello studio, ha un confronto di fuoco con Gemma Galgani.

La dama di Torino, al centro dello studio, appare immediatamente amareggiata. La puntata si apre con un filmato in cui Tina Cipollari raggiunge in camerino Gemma Galgani portandole un completo intimo. In studio, però, l’argomento si sposta su Gemma Galgani e su una segnalazione che le ha procurato una grande delusione.

Fabio Cannone, la segnalazione ricevuta da Gemma Galgani cambia tutto

Tra Gemma Galgani e Fabio Cannone stava andando tutto bene anche se la dama di Torino ha sempre avuto dubbi soprattutto perché il cavaliere non l’ha mai baciata senza telecamere. Nella puntata di Uomini e Donne del 4 dicembre, Gemma porta in studio una segnalazione che butta nuove ombre sull’interesse di Fabio nei suoi confronti.

La dama di Torino, infatti, visibilmente adirata, spiega di aver ricevuto una segnalazione secondo cui Fabio avrebbe una donna in Spagna. La Galgani non nasconde la delusione e chiede spiegazioni a Fabio che, tuttavia, appare in difficoltà. L’uomo, inoltre, ammette di non volere intromissioni nella propria vita privata e di non voler dare spiegazioni. Una situazione che Gemma non accetta e che porta Fabio a prendere un’inaspettata decisione ovvero lasciare il programma lasciando senza parole la dama di Torino che aveva fortemente creduto nella loro frequentazione.

