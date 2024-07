“Famiglia Biden valuta una exit strategy”/ La Casa Bianca e il Presidente smentiscono la NBC: “Non è vero”

Si susseguono sempre più rapide le indiscrezioni sul presunti ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale e dopo gli appelli di ieri da parte di Barack Obama e della speaker Nancy Pelosi (due tra i più fermi alleati del candidato Democratico) sembra che anche la sua famiglia discuta sempre più animatamente una sedicente ‘exit strategy’ che non infanghi la lunga carriera politica dell’attuale Presidente. A dirlo – ma ci arriveremo a breve – è stata NBC News che avrebbe avuto modo di confrontarsi con “due persone a conoscenza dei colloqui” della famiglia Biden sulla exit strategy dalla corsa presidenziale; ma non sono passati neppure pochi minuti perché arrivasse prima una ferma smentita da parte della Casa Bianca nella persona del vice ai rapporti con i media Andrew Bates e poi (in un secondo momento) dello stesso Presidente ancora alle prese con il Covid.

Insomma, sulla campagna elettorale di novembre ci sono solamente due certezze: da un lato un sempre più forte Donald Trump che è riuscito a stringere attorno a sé il suo già folto elettorato dopo l’attentato della scorsa settimana; dall’altro Joe Biden che sembra contare su sempre meno appoggio da parte dei suoi sostenitori, ma che al contempo continua a dirsi certo di essere l’unica persona a poter battere il tycoon alle urne (contrariamente a quanto ci dicono i sondaggi).

L’indiscrezione della NBC e la smentita da parte della Casa Bianca e di Biden: “Settimana prossima tornerà o fare campagna elettorale”

Tornando alla NBC, secondo le due (ipotetiche) fonti vicine alla famiglia Biden, la moglie Jill, il figlio Hunter, la sorella Valerie Owens e alcuni tra gli storici collaboratori negli ultimi giorni avrebbero più volte discusso su come far uscire a testa alta l’anziano Joe dalla corsa: un’ipotesi che metterebbe – forse – i Democratici nella condizione non tanto di vincere, quanto di non perdere il controllo su entrambe camere; ma che dovrebbe anche tenere conto di tutti e 50 gli anni che Joe Biden ha dedicato all’America, dalla sua prima elezione nel Delaware, fino alla vicepresidenza al fianco di Obama e alla presidenza strappata dalle mani di Trump.

Dopo l’indiscrezione della NBC – che ha prevedibilmente fatto il giro del mondo in pochissimi minuti – è immediatamente intervenuto su Twitter (o X, che dir si voglia) il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates che si è limitato a bollare come “sbagliata” la notizia, invitando gli elettori ad “avere fede”; mentre non è tardata neppure la risposta dello stesso Joe Biden che in una nota diffusa a mezzo stampa ha ribadito che “non vedo l’ora di tornare a fare campagna [elettorale] la prossima settimana”.











