Fastweb e Vodafone Italia sono da qualche ora a questa parte un’unica grande realtà. Entrambe sono ora controllate da Swisscom, che già possedeva Fastweb e che ora è in possesso anche di Vodafone. L’operazione, come riferisce Hdblog.it, era stata annunciata lo scorso mese di marzo 2024, ed è stata formalmente conclusa lo scorso 31 dicembre con successiva comunicazione l’uno gennaio 2025.

Fastweb e Vodafone, senza dimenticarsi di ho, continueranno ad esistere come brand singoli ma insieme formano un gruppo composto da ben 20 milioni di clienti mobile, 5,6 milioni di fissi, 74.000 km di rete fissa di proprietà, e ovviamente una copertura su tutto il Paese. Già cambiato il sito aziendale, che è divenuto nelle scorse ore fastwebvodafone.it, e grazie a questa integrazione si potranno ottimizzare i costi e dare vita a delle nuove economie di scala, con l’obiettivo di continuare ad investire nell’innovazione ma anche nelle infrastrutture, il tutto ovviamente a beneficio dei consumatori, così come fatto sapere tramite comunicato.

FASTWEB + VODAFONE, COSA E’ SUCCESSO

Per Hdblog.it si tratta di una delle principali operazioni di mercato a livello di telecomunicazioni in Italia degli ultimi anni e Walter Renna, il CEO del nuovo gruppo di telefonia, ha fatto sapere che l’azienda è già al lavoro per offrire nuovi servizi e prestazioni ancora più elevate ai propri clienti.

Ma cosa cambia in sostanza per i clienti di Vodafone e Fastweb dopo tale fusione? Come accennato sopra per il consumatore tale “unione” porterà a poche modifiche concrete per l’utilizzatore della rete mobile e fissa, visto che i prodotti e i servizi di Vodafone o Fastweb potranno continuare ad essere acquistati come una singola realtà, come brand “indipendenti” di conseguenza non avverrà quanto accaduto ad esempio anni fa con WindTre, con le due realtà della telefonia che si erano unite assieme creando un unico grande operatore. Continueranno quindi ad esservi i negozi fisici del marchio e il gestore resterà lo stesso di quello attuale.

FASTWEB + VODAFONE, CLIENTI AVRANNO SEMPRE APP E NUMERI VERDI DEDICATI

I clienti, di fatto, non riceveranno alcuna comunicazione, soprattutto via telefono, che li informerà dell’avvenuto cambiamento, e non verrà loro proposto alcun cambiamento a livello contrattuale. Di conseguenza è probabile che i malintenzionati proprio in queste ore possano approfittare per effettuare dei raggiri o dei tentativi di truffe. A riguardo Vodafone e Fastweb hanno messo in guardia, invitando a non comunicare alcun dato ne tanto meno a svolgere alcuna azione via telefono.

Ovviamente resteranno le stesse anche le tariffe e le varie condizioni contrattuali già sottoscritte, ed eventuali novità verranno comunicate per tempo e in maniera trasparente. I servizi di assistenza non cambieranno e i clienti Vodafone e Fastweb continueranno ad avere le proprie app dedicate nonché i propri numeri di telefono per tutte le informazioni, ovvero, 190 per Vodafone e 192193 per Fastweb.