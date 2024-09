FBI Most Wanted 5, le anticipazioni: i nuovi casi

FBI: Most Wanted 5, serie giunta alla quinta stagione, rappresenta uno spin-off di FBI e segue una divisione specializzata di agenti aventi il compito di trovare alcuni dei più pericolosi criminali. FBI most wanted va in onda su Italia1 mercoledì 11 settembre alle 21,20. Gli interpreti principali sono: Dylan McDermott, Julian McMahon, Roxy Sternberg e Alexa Davalos. Nell’ultimo episodio della puntata andata in onda lo scorso 4 settembre, gli agenti hanno dovuto scoprire chi ha assassinato brutalmente una donna il cui volto è stato utilizzato per la creazione di un famoso bot di Intelligenza artificiale.

I Fratelli Corsaro: anticipazioni 11 settembre 2024/ Omicidi da risolvere per Roberto e Fabrizio

La Fugitive Task Force, ha scoperto che è stata proprio l’Intelligenza artificiale ad uccidere il proprietario dell’azienda e che il sistema è stato violato dal vecchio proprietario il quale aveva modellato l’Ai sulla moglie defunta. Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo nella sede centrale dell’azienda dove aveva portato i suoceri nel tentativo di rapirli, chiudendosi nella sala server con la sorella della moglie, con lo scopo di caricare l’Ai della moglie sul web. La situazione si è complicata perché la squadra non riuscendo ad entrare nella sala, ha interrotto la corrente e cerca di convincere l’uomo a rilasciare la cognata, ma l’uomo, disperato, si suicida. Nel mentre è intento a presiedere un seminario a Quantico specializzato in informatica, viene avvicinata da una neolaureata che sogna di diventare agente dell’FBI.

The Good Doctor 7: anticipazioni 11 settembre 2024/ Problemi da genitori per Shaun e Lea

FBI Most Wanted 5, cosa accade negli episodi in onda l’11 settembre 2024

Il primo episodio della puntata FBI: Most Wanted 5 in onda mercoledì 11 settembre 2024 ha come titolo L’uomo vuoto e vede la squadra di agenti speciali impegnata nella ricerca di un serial killer. Una delle vittime, fortunatamente, sopravvive all’incontro e a questo punto la squadra si unisce alla polizia del luogo per dare la caccia all’assassino e porre fine alla serie di delitti. Purtroppo, si scopre, che la persona maggiormente indiziata possiede un alibi di ferro e di conseguenza, gli agenti devono porre la loro attenzione altrove. Con molta sorpresa, gli agenti scoprono che il killer ha rapito una giovane donna incinta, cambiando così il suo solito schema. La squadra riesce ad identificare l’assassino e comprendono che l’uomo ha conservato gli organi delle sue vittime nella speranza di riuscire a curare il suo male. Desiderosi di portare a termine l’incarico, si dirigono nel covo del killer dove la ragazza riesce a liberarsi e fuggire.

ANTICIPAZIONI I LEONI DI SICILIA, PRIMA PUNTATA 10 SETTEMBRE 2024/ La morte di Ignazio sconvolge tutti

L’uomo viene scoperto e ucciso, mentre la ragazza viene tratta in salvo. Nel secondo episodio, intitolato Genitori disperati la squadra deve fare i conti con un uomo che tiene in ostaggio un gruppo di liceali e il loro insegnante nelle campagne della Pennsylvania. La situazione è molto complicata, anche perché agli agenti spetta il delicato compito di rassicurare i genitori degli adolescenti in trappola. Purtroppo uno dei genitori decide di pagare il riscatto di tutti, dopo aver ritrovato i resti dell’orecchio mozzato del figlio. Fortuna vuole che gli agenti ritrovano tutti i ragazzi in una miniera di carbone, ma arrivano troppo tardi perché il loro insegnante è già stato ucciso.

La miniera crolla su se stessa, ma gli uomini della squadra riescono a portare in salvo tutti i ragazzi mediante l’ascensore di servizio.