Federica e Andrea proseguono il loro percorso di riconciliazione a “Se mi lasci non vale“, il programma condotto da Luca Barbareschi che racconta il viaggio di sei coppie in crisi che cercano di ritrovarsi, con l’aiuto di una psicoterapeuta e una soul coach. Come per tutte le altre cinque coppie di concorrenti, anche Federica e Andrea hanno deciso di partecipare a Se mi lasci non vale per mettere alla prova il loro sentimento e rapporto di coppia. Entrambi sono molto presi ed indaffarati dai rispettivi lavori: Andrea si occupa di trading on line, un’attività lavorativa, mentre Federica ricopre il ruolo di content creator per i social da più di 10 anni.

Michela e Andrea, coppia di Se mi lasci non vale/ Lei: "è Un farfallone, era il belloccio dell’istituto!"

La coppia è legata da tantissimi anni e dal loro amore è nata anche una figlia di nome Chiara. I due vivono a Dubai, ma in case separate dopo un tradimento che ha fatto crollare tutto il loro “rapporto”. Per questo motivo hanno deciso di partecipare a Se mi lasci non vale per capire se c’è anche modo di recuperare.

Chiara Ferragni festeggia mamma Marina Di Guardo, spunta nuovo "fidanzato" Giovanni Tronchetti Provera?/ Rumo

Federica e Andrea a Se mi lasci non vale divisi per un tradimento

La coppia Federica e Andrea nella prima stagione di Se mi lasci non vale, ha deciso di mettersi alla prova all’interno di una villa alle porte di Roma per analizzare il loro rapporto di coppia per cercare di capire se la loro crisi è superabile oppure è arrivato il momento di prendere due strade differenti. Ad aiutarli in questa difficile scoperta un team di specialisti composta da una psicoterapeuta e una soul coach specializzata anche in tantra.

Riusciranno le due esperti a far ritrovare a Federica e Andrea il proprio equilibrio messo a dura prova da un tradimento. Oppure per la coppia è arrivato il momento di dirsi addio? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la nuova puntata di Se mi lasci non vale su Rai2!

Eva Sykora, chi è la soul coach e tantra expert di Se mi lasci non vale/ Dal dolore alla rinascita spirituale