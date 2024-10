Ci sono anche Federica e Andrea tra le coppie protagoniste di Se mi lasci non vale, il nuovo esperimento sociale, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Verve Media Company, condotto e raccontato da Luca Barbareschi. 7 coppie di fidanzati sono pronti a mettersi alla prova all’interno di una villa alle porte di Roma. 4 puntate per scoprire se le criticità dei loro rapporti sono superabili, ma soprattutto se c’è ancora quella magia e sintonia che li ha fatti innamorare. Un percorso di scoperta e riscoperta dei loro sentimenti, ma anche di crescita e nuove consapevolezza visto che a volte lasciarsi andare non è facile.

Durante il loro percorso, le coppie potranno contare sul supporto di coaching e analisti che creeranno situazioni di confronto e scontro, ma anche colloqui individuali e collettivi per comprendere i reali problemi di coppia. Non solo, da segnalare anche la presenza di uno psicoterapeuta e una soul coach, due figure che assumeranno un valore importantissimo in via della decisione finale di ogni singola coppia. Tra i protagonisti ci sono anche Federica e Andrea. Conosciamoli meglio.

Chi sono Federica e Andrea di Se mi lasci non vale

Federica e Andrea sono pronti a varcare le porte dell villa romana di “Se mi lasci non vale“, la prima edizione del nuovo programma televisivo condotto e narrato da Luca Barbareschi in prima serata su Rai 2. Federica ha 35 anni e vive nelle Marche dove ricopre il ruolo di content creator per i social da più di 10 anni. E’ una ragazza energica, vitale ed estroversa ma solo negli ultimi anni è riuscita a realizzarsi professionalmente dopo anni di sacrifici. Una nuova consapevolezza di se e della sua vita che l’hanno reso una donna indipendente e questo cambiamento ha creato non pochi problemi nella coppia.

Andrea, invece, ha 41 anni e vive nelle Marche. E’ un uomo molto deciso e determinato e si occupa di trading on line, un’attività lavorativa che gli richiede poche ore di lavoro al giorno. Federica e Andrea, dalla loro unione è nata anche una figlia di nome Chiara. I due, proprio per motivi di lavoro, hanno lasciato l’Italia e vivono a Dubai dove però vivono in case separate a causa di un tradimento. La coppia ha deciso di partecipare a Se ti lasci non vale per capire se c’è ancora la possibilità di recuperare il rapporto.