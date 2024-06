Ferrari prova nuovi sviluppi/ Sfida a Red Bull e McLaren nel GP di Spagna (21 giugno 2024)

FERRARI PROVA NUOVI SVILUPPI, MODIFICATO IL FONDO E L’AEREODINAMICA

Ferrari F1 prova nuova sviluppi nel weekend di gara sul circuito di Barcellona per il Gran Premio di Spagna dove il cavallino rampante è chiamato a riscattarsi dopo la terribile e cocente delusione del Gran Premio del Canada. Frederic Vasseur e il suo team hanno lavorato sulla vettura per poter provare ad insidiare Red Bull e McLaren in quello che è un circuito che dovrebbe vederle davanti a tutti in qualifica e gara per via delle lunghe curve veloci e i pochi punti a bassa velocità che presenta questa pista. L’idea della Ferrari F1 è stata quella di provare nuovi sviluppi su questo circuito per vedere la vera distanza tra la casa di Maranello e i due team inglesi che stanno dimostrando grande velocità su ogni tipo di layout. Gli aggiornamenti principali, come di consueto, riguardano l’aereodinamica e il fondo con varie modifiche che saranno apportate durante il weekend a seconda delle sensazioni di Charles Leclerc e Carlos Sainz che sono chiamati ad un lavoro da tester.

FERRARI PROVA NUOVI SVILUPPI, IN ARRIVO TRE WEEKEND DI GARA CONSECUTIVI

Dopo le prime sessioni di prove libere, Ferrari F1 ha provato i nuovi aggiornamenti ma sembra ancora essere distante da un set up ottimale e dovrà ancora lavorare tanto per trovare il giusto assetto che possa accorciare le distanze viste in Canada con Red Bull e McLaren. I problemi più grandi della Ferrari F1 in questo inizio di stagione riguardano il warm up degli pneumatici che faticano a raggiungere la temperatura ottimale mettendo in grande difficoltà i piloti in condizioni di basse temperature e nel riscaldamento prima delle sessioni di qualifica. Questo weekend sarà un’importante test per Ferrari F1 che sarà chiamata – come tutta la Formula 1 – a tre weekend di fila in pista passando da circuiti leggendari ed impegnativi come il Red Bull Ring in Austria e Silverstone nel Regno Unito. La distanza con McLaren e Red Bull rimane importante ma gli ingegneri Ferrari sono al lavoro per consegnare a Leclerc e Sainz una vettura equilibrata che possa lottare per la vittoria delle gare.











