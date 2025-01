Tornerà questa sera per la seconda volta – dopo il primo appuntamento che si è tenuto lo scorso 28 dicembre 2024 – la tradizionale diretta del Festival del Circo di Montecarlo che quest’anno è arrivato alla 46esima edizione sempre caratterizzata dai consueti apprezzatissimi spettacoli circensi che hanno raccolto al tendone dell’Espace Fontvieille di Monaco centinaia di artisti provenienti da ogni angolo del mondo: l’appuntamento di oggi è un’occasione per recuperare la diretta del 46esimo Festival del Circo di Montecarlo nel caso ve la siate persa, prendendo parte (anche se comodamente da casa e in modo del tutto gratuito) a quello che potremmo tranquillamente definire il più grande ed importante spettacolo circense al mondo!

Esattamente come sabato 28 dicembre, anche oggi – sabato 4 gennaio 2025 – l’appuntamento con il Festival del Circo di Montecarlo è fissato per le ore 21:30 eccezionalmente (dopo anni in cui è stato relegato alla seconda emittente del battaglione pubblico) su Rai 1, ma contemporaneamente la diretta si potrà seguire anche comodamente da remoto in streaming grazie alla piattaforma RaiPlay che rende disponibili le dirette di tutte e tre le emittenti pubbliche; senza dimenticare che nelle ore immediatamente successive verrà pubblicato anche il video in un’apposita pagina per recuperarlo facilmente in qualsiasi momento.

Il programma del Festival del Circo di Montecarlo: conduce Serena Autieri

A condurre questa seconda serate del Festival del Circo di Montecarlo troveremo ancora una volta Serena Autieri che si avvarrà del commento tecnico dell’esperto di divulgazione dell’Arte circense – peraltro appartenente alla famosissima dinastia degli Orfei, maestri del circo italiano – Alessandro Serena; il tutto condito dalla regia di Mauro Stancati che ha lavorato su di un soggetto scritto da Angela Fortunato, Francesca Lombardi e Alessandro Serena, prodotto da Francesca Perelli e curato da Nicolina Missori.

Il programma della diretta odierna del Festival del Circo di Montecarlo non cambierà rispetto allo spettacolo di sabato scorso, partendo dalle sempre apprezzatissima esibizioni dei più importanti e noti maestri circensi mondiali ed arrivando fino all’assegnazione dei Premi Clown d’oro, d’argento e di bronzo riservati ai migliori performer delle varie discipline; il tutto intervallato da un inedito ingresso nei backstage che ci permetterà di assistere alla preparazione degli artisti e di viaggiare tra le immagini delle Teche Rai della famiglia reale di Monaco.