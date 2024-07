Festival di Sanremo 2025 rimandato di una settimana?/ L’indiscrezione: “C’è un danno da evitare…”

Alcune settimane fa era arrivato un particolare spoiler su quella che sarà l’organizzazione del Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti al timone. Walter Vacchino, patron del teatro Ariston, nel corso di una conferenza stampa che annunciava gli eventi dell’anno si era lasciato sfuggire anche le date della kermesse, prevista per la settimana dal 4 all’8 febbraio. Qualcosa però, come riporta Isa e Chia, potrebbe essere cambiato ed incombe il rischio che Il Festival di Sanremo 2025 venga rimandato di alcuni giorni rispetto a quanto spoilerato.

Nella settimana in cui dovrebbe svolgere il Festival di Sanremo 2025, su Mediaset dovrebbero andare in onda le partite di Coppa Italia: la settimana dal 4 all’8 febbraio offrirebbe gli unici slot utili considerando i numerosi impegni dei club tra Serie A e Champions League. Tale scenario avrebbe dunque alimentato l’ipotesi – stando ad un’indiscrezione trapelata da TvBlog, come riporta Isa e Chia – che il Festival di Sanremo 2025 possa essere rimandato di una settimana.

Sanremo 2025, l’ipotesi slittamento per evitare lo ‘scontro’ con la Coppa Italia

“Si sta facendo strada un’ipotesi per dribblare questo problema ed evitare la sovrapposizione di calcio e musica in quella settimana di febbraio”. Gli impegni calcistici attirano un numero smisurato di appassionati; è dunque lecito che in termini strategici si voglia evitare che due eventi capaci di attirare un’ampia fetta di pubblico arrivino a darsi ‘battaglia’ a colpi di share.

“L’ipotesi sarebbe quella di spostare il Festival di Sanremo 2025 alla settimana successiva, ovvero fra l’11 e il 15 febbraio”, questo quanto riportato da Isa e Chia a proposito dell’indiscrezione di TvBlog: “Per ora si tratta di ipotesi, ma se ne sta parlando; Festival e Coppa Italia in onda contemporaneamente sarebbe un danno certamente per la kermesse e per la Rai, ma anche per Mediaset”.

