Fidanzato Sara Fantini: chi è?/ Vita privata top secret per l’atleta: nessun indizio sui social

Chi è il fidanzato di Sara Fantini, atleta super riservata?

Sembrerebbe non esserci alcun fidanzato nella vita di Sara Fantini, l’atleta azzurra che ha conquistato la finale di lancio del martello agli Europei 2024 di atletica leggera e che punta a portare a casa una vittoria importante per suggellare un lunghissimo lavoro fatto insieme alla propria squadra. Se di Sara Fantini atleta si conosce tutto il suo percorso, così non è per la Sara Fantini privata che preferisce mantenere top secret la propria vita lontana dallo sport facendo parlare di sè esclusivamente per i successi sportivi raggiunti.

Ad oggi, infatti, non si sa se nella vita dell’atleta ci sia un fidanzato o una persona speciale. Sul suo profilo Instagram, infatti, ci sono tante foto della sua vita sportivi e della quotidianità che, però, condivide con gli amici e con la propria famiglia che l’ha sempre supportata in tutte le sue scelte.

Sara Fantini e una vita dedicata allo sport: c’è tempo per l’amore?

Per un’atleta come Sara Fantini, le giornate sono frenetiche e ricche di impegni con una serie di allenamenti da eseguire ogni giorno per mantenere la forma fisica e come testimonia lei stessa mostrando spesso sui social ciò che fa durante la fase preparatoria delle varie gare. Tra i tanti impegni, nella vita di Sara Fantini, c’è tempo per l’amore? Sbirciando sul suo profilo instagram sembrerebbe di no ma in futuro l’amore potrebbe bussare alla porta dell’atleta azzurra.

Sono diverse, del resto, le atlete che hanno trovato l’amore proprio tra le persone con cui condividevano la passione per il proprio sport come Federica Pellegrini che ha sposato l’allenatore Matteo Giunta e chissà che anche per la Fantini il futuro non le riserve piacevoli sorprese anche in amore.

