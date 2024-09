FILIPPO BISCIGLIA, COMPAGNO DI PAMELA CAMASSA: “CI LASCIAMMO MA…”

Chi è Filippo Bisciglia, chi è il conduttore di “Temptation Island” pronto a tornare in onda su Canale 5 e cosa sappiamo della sua vita privata, tra la malattia avuta nell’infanzia e la lunga love story con Pamela Camassa? Nel nuovo appuntamento con “Verissimo” di questa domenica, infatti, farà parte del cast di ospiti degli studi del programma di Silvia Toffanin anche il 47enne capitolino, un habitué per gli spettatori del talk show: e nella lunga chiacchierata con la padrona di casa Filippo Bisciglia si aprirà non solamente sul suo privato e la sfera sentimentale ma darà qualche altra anticipazione sul reality show che aprirà i battenti, nella sua edizione autunnale, il prossimo 10 settembre.

E, in attesa di scoprire cosa racconterà il conduttore televisivo diventato negli ultimi anni non solo uno dei volti storici di “Temptation Island” ma anche delle reti Mediaset, scopriamo chi è Filippo Bisciglia partendo dalla una oramai lunga carriera, iniziata dopo aver conseguito il diploma di scuola alberghiera e aver pure praticato tennis agonistico a livelli non certo disprezzabili: dopo aver svolto diversi lavori, per lui la svolta arriva nel 2006 con la partecipazione all’edizione del “Grande Fratello” di quell’anno e dove si classificherà secondo. In seguito diventa un apprezzato testimonial per vari marchi e comincia la sua carriera di inviato su Mediaset Premium e poi anche in Rai, disimpegnandosi pure come attore nelle fiction e infine prendendo il timone di “Temptation Island” nel 2014, la sua casa e che dopo un anno di pausa nel 2023 lo rivedrà a breve protagonista.

CAMASSA, “FIGLI CON FILIPPO? SAREBBE UN BRAVO PAPA’, MA IO…”

Se a livello professionale, gli aficionadoso del programma che mette alla prova la fedeltà e la solidità delle coppie sanno chi è Filippo Bisciglia, non tutti sono a conoscenza della patologia che il conduttore ha avuto da piccolo, rischiando di renderlo zoppo. Il 47enne, infatti, era stato colpito dalla malattia di Legg-Calvé-Perthes, condizione infantile rara che porta alla distruzione nell’anca, oltre a difficoltà nella deambulazione, e la cui causa sta nella scarsa irrorazione sanguigna della placca di crescita del femore. Bisciglia, affetto da questa patologia dall’età di tre anni, è riuscito a venirne fuori grazie a una cura sperimentale: “Ho avuto un’infanzia molto bella, ma dai due ai quattro anni non ho potuto camminare. Con questa malattia degenerativa che riduce l’uso degli arti inferiori mio nonno mi ha costruito una macchinetta con le rotelline e mi portavano in giro così” aveva confessato a ‘TV Sorrisi e Canzoni’, parlando della fortuna di aver trovato le figure mediche giuste che l’hanno aiutato -caso ancora più raro- a non rimanere zoppo.

Insomma, raccontare chi è Filippo Bisciglia e scavare nel suo privato è possibile conoscendo questo aspetto del suo background che il diretto interessato non aveva rivelato. “Questa esperienza mi ha forgiato il carattere: la voglia di vincere e fare bene viene da lì” aveva raccontato, spiegando alcuni aspetti caratteriali e che pare siano apprezzati anche dal pubblico femminile. Infatti, se le storie con Flora Canto e poi Simona Salvemini fanno parte del passato, è oramai dal 2007 che l’ex gieffino fa coppia fissa con Pamela Camassa, ex modella toscana, pur non avendo avuto figli e nemmeno compiuto il fatidico passo delle nozze. I due vivono a Roma ma la loro liaison aveva avuto una battuta di arresto: “Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei”. E i figli? “Filippo me lo chiede da qualche anno, lui adora i bambini, per cui sarebbe un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che sia arrivato il momento giusto per un figlio” aveva ammesso Pamela Camassa nel 2020. Se son rose…