Finalisti Io canto senior 2025: dodici concorrenti si sfidano

Dodici concorrenti over 45 sono i protagonisti della finalissima di Io canto senior 2025 in onda oggi, venerdì 31 gennaio, in prima serata su canale 5. Gerry Scotti presenterà tutti i finalisti che, nelle precedenti puntate, attraverso sfide dirette in cui sono stati coinvolti anche i coach, sono riusciti a strappare il biglietto per la finalissima provando a portare a casa la vittoria. Tutti i finalisti svolgono professioni che non hanno nulla a che fare con la musica che, però, è stata una compagna di vita diventando una colonna sonora di tutti i momenti più belli vissuti.

Anche questa sera, i dodici finalisti vivranno tantissime emozioni dando vita ad esibizioni davvero spettacolari che coinvolgeranno anche i coach che, attraverso preziosi consigli, proveranno ad aiutarli a portare a casa la vittoria, ma chi sono i finalisti del talent show di canale 5?

Finalisti Io canto senior 2025: i nomi di tutti i concorrenti

I finalisti di Io canto senior 2025 sono professionisti, impiegati e pensionati che hanno scelto di mettersi totalmente in gioco. Ad esibirsi, questa sera, saranno: Gabriele Paolucci, manutentore di attrezzi antincendio di Torrita di Siena; Massimo Gentili, impiegato nel settore elettrico di Cecina ; Saba De Rossi, operatrice socio sanitaria di Limena; Alessandro Rea, agente di polizia penitenziaria a Rebibbia; Emiliano Curioni, manager di 55 anni di Massalengo; Gabriella Bonino, segretaria scolastica di 51 anni di Castagnito.

E ancora: Anna Paola Andreini, ex insegnante di 78 anni di Casciana Terme Lari; Caterina Arena, casalinga di 51 anni di Palermo; Filomena Migliaccio, maestra di scuola elementari di 49 anni di Pozzuoli; Giorgio Primicerio, ex dirigente bancario 67enne di Genova; Giorgio Zuccolo, ex tecnico commerciale di 70 anni e Pino Minio, agente ente formativo di 64 anni. Dodici finalisti con storie e vissuti diversi che regaleranno una serata davvero super emozionante al pubblico che ha seguito tutto il loro percorso.