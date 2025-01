Angela Melillo ha dovuto fare i conti con un doppio lutto molto doloroso in passato: la morte “ravvicinata” dei suoi genitori. Prima infatti ha perso, a causa di una brutta malattia, mamma Franca; successivamente ha detto addio a papà Dalmazio, ritrovandosi senza i suoi punti di riferimenti. In una commovente intervista rilasciata nel salotto di Verissimo, la showgirl ha approfondito il periodo più buio della sua vita, che è coinciso appunto con la morte dei suoi amati genitori.

“Mamma Franca si ammalò all’improvviso. Dopo che ha scoperto di avere questa brutta malattia, sono passati venti mesi in cui io sono sempre stata al suo fianco. Poi è morta il giorno del compleanno di mia figlia”, ricorda ancora affranta Angela. Una data dolce e amara per lei, perché appunto prova emozioni totalmente contrastanti. “Quello è un giorno in cui non so se piangere o gioire”, ammette sconsolata la Melillo.

Angela Melillo, il periodo buio dopo aver perso entrambi i genitori

Sempre a proposito dei genitori, nello specifico parlando della scomparsa della madre, Angela ricorda che il giorno in cui se ne andò, sua figlia Mia aveva appena compiuto tre anni. Il periodo buio era solo all’inizio, perché la Melillo stava per vivere altre situazioni personali molto difficili, come la fine del suo matrimonio con Ezio Bastianelli.

Nel salotto di Canale 5, interpellata sull’argomento, ricorda ancora di aver sofferto tantissimo in quei momenti. “Perché mia madre per me è la cosa più importante, un amore immenso, un legame che non si staccherà mai. Ricordo ancora che lei non voleva chiudere gli occhi per riposare, perché diceva: Se li chiudo, non li aprirò più. Poi un anno dopo mi sono separata e qualche anno dopo ancora ho perso il mio papà”, il ricordo choc di Angela Melillo.

