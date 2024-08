Francesca Di Ruberto è morta a Roma, quando la sua auto si è scontrata contro un camion dell’Ama. Instancabile lavoratrice, è stata una delle protagoniste di “Non è la Rai” nell’annata ’94/’95. Francesca Di Ruberto aveva solo 44 anni e una vita piena, con due figli e un lavoro nella Capitale. L’incidente non le ha lasciato scampo. Il tutto è avvenuto lunedì mattina vicino all’ospedale San Filippo Neri sulla famosa via Trionfale 10104, quando Francesca si è scontrata con un mezzo Ama.

L’uomo che guidava è rimasto sotto choc, mentre versa in gravi condizioni al Policlinico Gemelli il collega 43enne di Francesca Di Ruberto: entrambi stavano andando a lavoro insieme. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco, la polizia e il 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Francesca Di Ruberto guidava una Mini One insieme al suo collega, ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per tirare fuori i corpi dall’abitacolo e separarlo dal camion dell’Ama.

Francesca Di Ruberto, chi era “Treccioline” di Non è la Rai: il ricordo commovente della mamma

Lo scontro è avvenuto alle sei del mattino quando l’auto si stava dirigendo verso il centro. Non si sa ancora perché Francesca Di Ruberto abbia perso il controllo dell’auto, se per l’asfalto bagnato dalla pioggia o se per l’alta velocità. Resta il fatto che lo scontro con l’Iveco Magirus proprietà dell’Ama è stato così violento che per lei non c’è stato più niente da fare. I medici del 118 hanno tentato di tutto per salvarla, senza successo. Il collega e amico, invece è in pericolo di vita. Fortunatamente, i test per alcol e droga sono risultati tutti negativi.

Intanto, la Trionfale è rimasta chiusa al traffico per ore per consentire alla polizia i rilievi del caso. A dare la triste notizia è stata la madre Anna Carotti, che sui social ha scritto: “Oggi il cielo ha una stella in più, fai buon viaggio Francesca”. Ma chi era davvero Francesca Di Ruberto? Molti la ricorderanno con il soprannome di “Treccioline” a “Non è la Rai”. Al programma ha partecipato quando aveva solo 15 anni, nell’edizione 94/95 insieme ad Ambra Angiolini. I fan su YouTube la stanno ricordando tramite il canale “C’era una volta non è la Rai” con la sua esibizione della canzone ‘Cuore‘ di Rita Pavone.