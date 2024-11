Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono una delle coppie più famose del mondo della tv ed i due negli anni hanno avuto un ruolo sempre più importanti in trasmissioni Rai e Mediaset. Francesca sarà tra gli ospiti della trasmissione Domenica In, in programma domenica 17 Novembre 2024. Da quest’anno – abbastanza a sorpresa – non fa parte del cast di Amici e questa decisione ha lasciato di stucco.

Mentre Raimondo Todaro aveva cominciato la sua scalata a Ballando con le Stelle e solo poi è andato ad Amici, diversa è invece la situazione di Francesca Tocca che è una delle ballerine più brave e conosciute del programma. Qualche anno fa ha avuto un grave infortunio e addirittura si parlava di possibile addio al ballo ma la donna fortunatamente è tornata e più forte di prima.

Per questo motivo l’assenza di Francesca Tocca nella nuova edizione di Amici ha sorpreso tutti e in molti si sono chiesti il motivo di quest’assenza con vari rumors sulla vicenda. Sono ormai passate diverse settimane dall’inizio del programma ed appare chiaro ormai che il rapporto tra le parti sia conclusa e Francesca e Raimondo abbiano detto addio al programma. Il settimanale Di Più ha provato a fare chiarezza.

Francesca Tocca e le ultime sul suo clamoroso addio

Secondo il noto portale Di Più Francesca Tocca ha deciso di salutare la nota trasmissione Amici per solidarietà nei confronti del marito e per questo ha detto addio al noto e popolare show. La verità è che Raimondo voleva un ruolo maggiore e più da protagonista e invece le parti non hanno trovato un accordo.

Non c’erano reali divergenze con Francesca Tocca che ha chiuso con il programma per solidarietà al marito e dai social emerge una clamorosa verità che la coppia non ha mai davvero smentito. Pare ci sia stata una lite furibonda dell’uomo con Maria De Filippi e per questo le parti avrebbero troncato definitivamente il loro rapporto. E Francesca ha lasciato per star vicino al suo compagno (e alla loro piccola Jasmine).

Nelle ultime settimane in tanti sui social hanno notato l’avvento di una nuova ballerina ad Amici, la giovane Eleonora Riccardi che – sul suo avvento e il suo ruolo (per alcuni è la sostituta naturale di Francesca) – ha glissato senza problemi: “Non so cosa dirvi a riguardo ma sono solo molto felice di essere sul palco di Amici”, ha chiuso la donna.