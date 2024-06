Francesco Camarda, chi è e video super gol nella finale Europei Under 17/ Dall’Italia al Milan: il suo futuro

Francesco Camarda è il più giovane dell’Italia Under 17, ma l’attaccante del Milan ha già dimostrato di essere grande calcisticamente: allo stadio Limassol Stadium di Cipro ha segnato uno gol straordinario nella finale dell’Europeo di categoria. La Nazionale italiana era già avanti di un gol grazie a quello di Coletta, ma Camarda ha siglato il raddoppio destinato ad entrare negli annali.

L’attaccante rossonero, che ha già fatto il suo esordio in Serie A col club meneghino e ha il record di calciatore più giovane nella storia della massima serie italiana, ha conquistato la palla quasi a metà campo, l’ha scambiata con un compagno di squadra, ha dettato il passaggio per poi cominciare la sua cavalcata, si è incollato il pallone al piede, è entrata nell’area avversaria, ha dribblato il primo avversario, si è accentrato e ha dribblato un altro calciatore portoghese prima di spostarsi e tirare con forza e precisione. Si tratta del terzo gol di Francesco Camarda agli Europei Under 17, il decimo in assoluto con la Nazionale di Favo.

ANCHE LA FRANCIA CELEBRA IL GOL DI FRANCESCO CAMARDA

Francesco Camarda era stato già in grado di farsi notare per il suo talento, del resto è da tempo che segna gol, anche se ha solo 16 anni, essendo un classe 2008. Con Stefano Pioli ha avuto modo di fare il suo esordio in Serie A con la maglia del Milan nel novembre 2023, quando aveva solo 15 anni: così è diventato il calciatore più giovane a esordire nel campionato italiano. Comunque, a Cipro aveva già messo la firma su un super gol, allontanando le voci che circolavano sul suo conto e soprattutto sul suo futuro, visto che nelle ultime settimane erano circolate alcune indiscrezioni in merito al suo contratto e a presunte insidie per il Milan: ora però sembra tutto risolto, infatti pare che presto dovrebbe arrivare l’annuncio della firma del contratto.

Intanto il video del gol di Francesco Camarda sta facendo il giro del mondo e del web, infatti L’Equipe l’ha pubblicato commentandolo così: “Camarda è decisamente ingiocabile! L’attaccante italiano del Milan, 16 anni e già tra i professionisti, segna un gol sublime contro il Portogallo nella finale degli Europei u17“.

VIDEO GOL FRANCESCO CAMARDA AGLI EUROPEI UNDER 17

Camarda est décidément injouable ! L’attaquant italien de l’AC Milan, 16 ans et déjà apparu chez les pros, marque un but sublime contre le Portugal en final de l’Euro u17. Suivez le match en direct > https://t.co/5lsnjkj6OR #lequipeFOOT pic.twitter.com/1uLQnJcEaH — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 5, 2024













