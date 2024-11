Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato confessano di aver commesso dei furti al Grande Fratello 2024 spagnolo

Alcuni concorrenti del Grande Fratello 2024 hanno confessato di aver commesso dei furti. Nelle ultime ore, Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di alcune rivelazioni che hanno lasciato il web senza parole. Entrambi, infatti avrebbero rubato degli oggetti durante la loro permanenza nella Casa del Gran Hermano, in Spagna. Nel particolare, Tommaso avrebbe rubato delle cose appartenenti a Maica Benedicto, la ragazza che era interessata a lui, e Lorenzo ad altri due concorrenti della Casa.

A rivelarlo, come riporta Biccy, è stato in primis Tommaso, dicendo: “Prima che uscissi arriva Maica da me e io pensavo che volesse salutarmi per l’ultima volta. Invece no! Mi ha chiesto se le potevo lasciare una delle mie maschere per il viso. Io zitto, sono andato in bagno, le ho aperto il beauty di Dr.Kleein, chiappo tutta la roba che aveva e me la sono messa nella mia valigia e ciaone“.

Lorenzo Spolverato: “Ecco cosa ho rubato al Gran Hermano”

Maica avrebbe però scoperto il furto, capendo subito che a rubarle trucchi e prodotti è stato proprio Tommaso Franchi, che ha lasciato il Gran Hermano dandole anche un due di picche: “Cosa penso che stia facendo Tommaso? Non mi interessa, sicuramente si starà facendo una skincare con il mio siero, le mie creme e il mio contorno occhi, ma fa niente! Che le usi, a me di lui non interessa più nulla.“ sono state le parole della spagnola.

Come dicevamo, anche Lorenzo Spolverato ha ammesso di aver rubato alcuni effetti personali dei concorrenti del Grande Fratello 2024 spagnolo. Nel particolare, il fidanzato di Shaila Gatta avrebbe preso due magliette, una canotta, un cappello ma anche calze e mutande.

