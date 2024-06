Giancarlo Ratti, chi è e moglie/ “I Cesaroni? Esperienza indimenticabile. I rapporti con Claudio Amendola…”

Chi è Giancarlo Ratti, celebre attore de I Cesaroni

Giancarlo Ratti è un celebre attore televisivo e di teatro che il pubblico ricorda soprattutto per aver interpretato il personaggio di Antonio Barilon in sei stagioni de I Cesaroni. La serie che vedeva protagonisti Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci è diventata un cult, amatissima da tutte le generazioni, e della qualche Ratti porta nel cuore un bellissimo ricordo. Lo ha confermato di recente in un’intervista rilasciata a Radio Number One, dove ha raccontato anche come sono oggi i rapporti con il cast.

“I Cesaroni? Un’esperienza sia umana che lavorativa bellissima e indimenticabile. – ha ammesso Giancarlo Ratti – Ho avuto la fortuna di far parte anche di questa grande famiglia e ho un bellissimo ricordo di tutti quanto. del clima che c’era sul set. Ogni tanto ci si rincontra per qualche lavoro a teatro, spesso incontro Max Tortora che va ospite fisso di Giovanni Veronesi in radio, e quindi facendo anche io un po’ di radio ci vediamo. Ho visto Elena Sofia Ricci… Insomma, l’affetto è rimasto quello di un tempo.”

Giancarlo Ratti, moglie e rapporto con Claudio Amendola

Poco si conosce della vita privata di Giancarlo Ratti, che nella stessa intervista ha però rivelato di essere sposato e avere una famiglia. Ha quindi continuato svelando altri retroscena dei Cesaroni, a partire dal rapporto con Claudio Amendola: “Lui è una persona estremamente generosa da tutti i punti di vista, cosa che non fanno tutti. Ci sono colleghi altisonanti che non ti offrono, invece, neppure un caffè!”, ha tuonato. Infine, sempre sulla celebre serie, ha raccontato: “Quando ho fatto il provino per fare la serie, e ne ho fatto più di uno, una persona del cast credeva fossi di Padova davvero, quando invece sono della provincia di Trento. Io li ho assecondati!”











