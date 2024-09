Sono ormai trascorse diverse settimane dalle Olimpiadi di Parigi 2024, ennesima occasione per i talenti azzurri di farsi valere e dimostrare l’immenso valore degli sportivi italiani. Tra vittorie, record storici ed incredibili emozioni, una delle pagine più toccanti e tristi vede protagonista Gianmarco Tamberi. Il campione si è dovuto arrendere al calvario dei calcoli renali; fino all’ultimo cercò di tornare in forma per gareggiare e rendere al meglio ma le condizioni di salute hanno reso impossibile una performance degna del suo livello.

Ma come sta oggi Gianmarco Tamberi dopo aver sofferto di calcoli renali durante le Olimpiadi di Parigi 2024? Come anticipato, l’altista italiano era riuscito a conquistare la finale di salto in alto nonostante fosse ancora alle prese con la febbre e con i postumi dei calcoli renali. Diversi giorni in ospedale e cure debilitanti che, come effetto, lo hanno portato a conquistare unicamente l’11esima posizione. Smaltita la delusione, oggi Gianmarco Tamberi sta bene ed ha ripreso alla grande non solo i suoi allenamenti ma anche la vita di tutti i giorni.

Gianmarco Tamberi, i calcoli renali sono già ‘acqua passata’

Il fatto che Gianmarco Tamberi stia meglio lo si evince da un post pubblicato negli ultimi giorni sui social dove, in maniera goliardica, ‘saluta’ per il momento i suoi addominali e le regole ferree che riguardano la tenuta fisica. “Mi mancherete, lo so già, ma questo non è un addio; è solo un arrivederci temporaneo”, inizia così la simpatica lettera dell’atleta che, addentando un gustoso panino, si gode il momento di relax dopo le fatiche sportive e soprattutto dopo i problemi di salute accusati durante le Olimpiadi di Parigi 2024.

“Grazie per tutto quello che mi avete dato; vi auguro di restare in salute finché non torneremo di nuovo insieme”, si conclude così il simpatico messaggio postato sui social di Gianmarco Tamberi. Il momento di spensieratezza tranquillizza dunque i fan sulle sue condizioni dopo i calcoli renali accusati durante le Olimpiadi di Parigi 2024 e soprattutto garantiscono un prossimo futuro ancora all’insegna dei successi.