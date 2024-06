GIANNI SPERTI HA UN COMPAGNO?/ “Sono almeno 10 anni che non mi innamoro…”

Gianni Sperti mantiene sempre un velo di mistero sulla sua realtà sentimentale, o meglio; la discrezione è la sua arma principale al fine di non essere inghiottito dal vortice di rumor e gossip tipici della cronaca rosa. Eppure, con un eloquente post sui social, lo storico opinionista ha annunciato senza giri di parole di essere innamorato alimentando così la curiosità dei fan a proposito di un possibile nuovo compagno. Una svolta dopo quanto dichiarato di recente a Verissimo e riproposto nella puntata odierna del ‘Best Of’.

Al fianco di sua sorella Cinzia, Gianni Sperti aveva confessato a Silvia Toffanin non solo di non avere un compagno ma soprattutto di non riuscire ad innamorarsi da diverso tempo. “Mi confido con lei in amore, ma quando c’è: in questo periodo mi parla più lei… Da quanto tempo non mi innamoro? Saranno 10 anni, la ragnatela!”. (agg. Valerio Beck)

Gianni sperti spiazza i fan sui social: “Ve lo anticipo prima che lo leggiate online…”

Diversi mesi fa Gianni Sperti aveva annunciato al popolo dei social di aver ritrovato l’amore, dopo un lungo periodo trascorso in una beata solitudine senza un compagno al suo fianco pubblicando una story su Instagram alimentando a dismisura la curiosità dei fan:”Prima che leggiate sui vari blog e giornali online, preferisco anticiparvelo direttamente qui: sono ufficialmente innamorato”. Ma ha presto precisato “Certo, se dovessi incontrare una persona mi farebbe piacere, ma non la sto cercando”, aveva detto l’ex ballerino parlando di un ipotetico nuovo compagno.

Poi però sembra che qualcosa si sia mosso sotto il profilo sentimentale ed una persona abbia attirato la sua attenzione. In un’intervista rilasciata a Verissimo, parlando di amore e sentimenti, aveva espresso un certo fastidio nei confronti di chi ancora gli chiedeva se fosse avesse un compagno. “Che io sia o non sia, forse sì forse no, non lo dirò mai. Perché dirlo vuol dire mettersi un’etichetta e quindi fare una differenza, essere diverso da uno o dall’altro gruppo”,le sue parole.

In passato, l’ex ballerino è stato il compagno di Paola Barale, conosciuta all’età di ventuno anni, sposata a ventisei e da cui si è separato a ventinove anni. “È stato un amore un po’ tormentato con molta gelosia, ci siamo un po’ isolati, abbiamo tagliato fuori gli amici. Quando ho sentito di soffocare, la storia è finita, ma anche qui la colpa è a metà”, aveva spiegato Sperti, dribblando e tagliando corto sulla sua situazione attuale.











