Gino Paoli: chi è, la moglie Paola Penzo e la relazione con Stefania Sandrelli/ I 5 figli e il proiettile…

Gino Paoli: cinque figli da tre donne diverse

La vita privata di Gino Paoli è stata ricca di emozioni e amori che hanno portato all’artista ben cinque figli nati da tre donne diverse e con le quali Paoli ha vissuto storie tutte diverse non solo per la durata, ma anche per i momenti di vita in cui sono arrivate quelle relazioni che sono state tutte importanti. Gino Paoli è diventato padre per la prima volta durante il matrimonio con la prima moglie, Anna Fabbri con cui ha avuto il primogenito del cantante: Giovanni a cui, successivamente, l’artista ha regalato una sorella con la nascita di Amanda, nata dalla relazione che fece abbastanza scalpore all’epoca con Stefania Sandrelli che si innamorò del cantante quando aveva solo 16 anni.

Dal 1991, tuttavia, nella vita di Gino Paoli c’è la moglie Paola Penzo che è anche l’autrice di alcuni suoi brani e con cui ha avuto gli ultimi, tre figli: Nicolò (1980), Tommaso (1992) e Francesco (2000). Nellla vita di Paoli, però, c’è stata anche un’altra donna, Ornella Vanoni con cui ha anche condiviso alcune avventure professionali.

Gino Paoli e la verità sul proiettile con cui convive

Nella vita di Gino Paoli non ci sono solo successi, ma anche momenti di dolore come quello che, nel 1963, lo spinse a provare a mettere un punto a tutto sparandosi un colpo di proiettile al cuore come ha poi raccontato, anni dopo, lo stesso Gino Paoli svelando i dettagli di quel gesto nella sua autobiografia “Cosa farò da grande” scritta con Daniele Bresciani.

“Io, in quel momento, avevo tutto. Successo. Soldi. La casa più bella di Genova, le due donne più belle d’Italia erano innamorate di me. Premo il grilletto. Sento un dolore pazzesco, come se una montagna mi fosse precipitata sul petto, e poi più niente. Quello che succede dopo, ancora una volta me l’hanno raccontato altri”, si legge nel libro.

